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Доллар уже никому не нужен, заявил Лукашенко

Доллар уже никому не нужен, заявил Лукашенко - 11.09.2026, ПРАЙМ

Доллар уже никому не нужен, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что доллар уже никому не нужен. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T16:12+0300

2026-09-11T16:12+0300

2026-09-11T16:12+0300

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МИНСК, 11 сен - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что доллар уже никому не нужен. Президент Белоруссии в пятницу поделился подробностями недавней встречи с президентом "Норникеля" Владимиром Потаниным. "Богатейший человек в России. Он готов инвестировать. Единственное, о чем мы теоретически рассуждали, - сегодня белорусы видят и другие: кому доллар сегодня нужен? Уже никому не нужен", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство Белта. Он отметил, что при нынешней политике США держать доллары в резерве опасно, лучше их инвестировать сейчас в конкретные проекты. Он привел пример России, у которой на Западе заблокировали несколько сотен миллиардов долларов золотовалютных резервов. "Можно представить, что будет, пусть простят меня Эмираты, друзья наши, у которых триллион примерно. Что они будут с этими долларами делать? Все видят политику, которую проводят США в финансовом отношении", - добавил президент Белоруссии. По его словам, Потанин готов инвестировать в проекты в Белоруссии. Лукашенко отметил, что компаниям Потанина нужна карьерная, шахтная техника, в том числе беспилотные аппараты. Он подчеркнул, что по этим направлениям Белоруссия готова сотрудничать, равно как и в гуманитарной сфере. По словам Лукашенко, в этом же ключе шел разговор и во время состоявшейся ранее встречи с российским предпринимателем, акционером компании "Уралкалий" Дмитрием Мазепиным. Он обратил внимание, что у обоих бизнесменов - белорусские корни, а мать Мазепина и сейчас живет в Белоруссии. "То есть такие дружеские добрые отношение и желание инвестировать в какие-то проекты. Где-то - завод построить, где-то - еще что-то. Мы с ним еще подумаем, по каким конкретным направлениям сотрудничать. Но вопрос касался инвестиций", - рассказал Лукашенко

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рынок, белоруссия, сша, запад, александр лукашенко, владимир потанин, норникель, уралкалий, доллар сша