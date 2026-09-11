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Доллар уже никому не нужен, заявил Лукашенко
Доллар уже никому не нужен, заявил Лукашенко - 11.09.2026, ПРАЙМ
Доллар уже никому не нужен, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что доллар уже никому не нужен. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T16:12+0300
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МИНСК, 11 сен - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что доллар уже никому не нужен. Президент Белоруссии в пятницу поделился подробностями недавней встречи с президентом "Норникеля" Владимиром Потаниным. "Богатейший человек в России. Он готов инвестировать. Единственное, о чем мы теоретически рассуждали, - сегодня белорусы видят и другие: кому доллар сегодня нужен? Уже никому не нужен", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство Белта. Он отметил, что при нынешней политике США держать доллары в резерве опасно, лучше их инвестировать сейчас в конкретные проекты. Он привел пример России, у которой на Западе заблокировали несколько сотен миллиардов долларов золотовалютных резервов. "Можно представить, что будет, пусть простят меня Эмираты, друзья наши, у которых триллион примерно. Что они будут с этими долларами делать? Все видят политику, которую проводят США в финансовом отношении", - добавил президент Белоруссии. По его словам, Потанин готов инвестировать в проекты в Белоруссии. Лукашенко отметил, что компаниям Потанина нужна карьерная, шахтная техника, в том числе беспилотные аппараты. Он подчеркнул, что по этим направлениям Белоруссия готова сотрудничать, равно как и в гуманитарной сфере. По словам Лукашенко, в этом же ключе шел разговор и во время состоявшейся ранее встречи с российским предпринимателем, акционером компании "Уралкалий" Дмитрием Мазепиным. Он обратил внимание, что у обоих бизнесменов - белорусские корни, а мать Мазепина и сейчас живет в Белоруссии. "То есть такие дружеские добрые отношение и желание инвестировать в какие-то проекты. Где-то - завод построить, где-то - еще что-то. Мы с ним еще подумаем, по каким конкретным направлениям сотрудничать. Но вопрос касался инвестиций", - рассказал Лукашенко
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рынок, белоруссия, сша, запад, александр лукашенко, владимир потанин, норникель, уралкалий, доллар сша
Рынок, БЕЛОРУССИЯ, США, ЗАПАД, Александр Лукашенко, Владимир Потанин, Норникель, Уралкалий, Доллар США
Доллар уже никому не нужен, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что доллар уже никому не нужен
МИНСК, 11 сен - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что доллар уже никому не нужен.
Президент Белоруссии в пятницу поделился подробностями недавней встречи с президентом "Норникеля" Владимиром Потаниным.
"Богатейший человек в России. Он готов инвестировать. Единственное, о чем мы теоретически рассуждали, - сегодня белорусы видят и другие: кому доллар сегодня нужен? Уже никому не нужен", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство Белта.
Он отметил, что при нынешней политике США держать доллары в резерве опасно, лучше их инвестировать сейчас в конкретные проекты. Он привел пример России, у которой на Западе заблокировали несколько сотен миллиардов долларов золотовалютных резервов.
"Можно представить, что будет, пусть простят меня Эмираты, друзья наши, у которых триллион примерно. Что они будут с этими долларами делать? Все видят политику, которую проводят США в финансовом отношении", - добавил президент Белоруссии.
По его словам, Потанин готов инвестировать в проекты в Белоруссии. Лукашенко отметил, что компаниям Потанина нужна карьерная, шахтная техника, в том числе беспилотные аппараты. Он подчеркнул, что по этим направлениям Белоруссия готова сотрудничать, равно как и в гуманитарной сфере.
По словам Лукашенко, в этом же ключе шел разговор и во время состоявшейся ранее встречи с российским предпринимателем, акционером компании "Уралкалий" Дмитрием Мазепиным. Он обратил внимание, что у обоих бизнесменов - белорусские корни, а мать Мазепина и сейчас живет в Белоруссии.
"То есть такие дружеские добрые отношение и желание инвестировать в какие-то проекты. Где-то - завод построить, где-то - еще что-то. Мы с ним еще подумаем, по каким конкретным направлениям сотрудничать. Но вопрос касался инвестиций", - рассказал Лукашенко