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Германия потратила 50 миллиардов евро на преодоление энергокризиса - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Германия потратила 50 миллиардов евро на преодоление энергокризиса
Германия потратила 50 миллиардов евро на преодоление энергокризиса - 11.09.2026, ПРАЙМ
Германия потратила 50 миллиардов евро на преодоление энергокризиса
Прекращение поставок российского газа и преодоление последовавшего за этим энергетического кризиса обошлись федеральному бюджету Германии более чем в 50... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T10:33+0300
2026-09-11T10:33+0300
газ
германия
запад
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БЕРЛИН, 11 сен - ПРАЙМ. Прекращение поставок российского газа и преодоление последовавшего за этим энергетического кризиса обошлись федеральному бюджету Германии более чем в 50 миллиардов евро, сообщает газета Bild со ссылкой на данные минфина ФРГ. "Федеральное правительство потратило 50,4 миллиарда евро на меры по облегчению бремени и стабилизации в рамках энергетического кризиса. Сюда входят, в частности, меры по сдерживанию роста цен на газ и электроэнергию, декабрьская экстренная помощь и другие меры поддержки", - говорится в публикации. По подсчетам минфина ФРГ, в пересчете на душу населения прямая государственная помощь после прекращения поставок газа из России составила около 600 евро на каждого жителя Германии. Немецкие экономисты при этом отмечают, что приведенные цифры отражают только прямые бюджетные расходы на субсидии. Реальный экономический ущерб для Германии, с учетом строительства новой инфраструктуры СПГ-терминалов и долгосрочного снижения конкурентоспособности промышленности из-за высоких цен на энергоносители, оценивается экспертами значительно выше. Германия уже несколько лет находится в состоянии общей экономической стагнации. Экономика страны переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. Страны ЕС в начале декабря 2025 года приняли предварительное соглашение по отказу от импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России: полный запрет на импорт СПГ вступит с 1 января 2027 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с 1 ноября 2027 года. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
германия
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газ, германия, запад, москва, bild, ес
Газ, ГЕРМАНИЯ, ЗАПАД, МОСКВА, Bild, ЕС
10:33 11.09.2026
 
Германия потратила 50 миллиардов евро на преодоление энергокризиса

Германия потратила 50,4 миллиарда евро на преодоление энергетического кризиса

© fotolia.com / DOC RABE MediaФлаг Германии
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2026
© fotolia.com / DOC RABE Media
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БЕРЛИН, 11 сен - ПРАЙМ. Прекращение поставок российского газа и преодоление последовавшего за этим энергетического кризиса обошлись федеральному бюджету Германии более чем в 50 миллиардов евро, сообщает газета Bild со ссылкой на данные минфина ФРГ.
"Федеральное правительство потратило 50,4 миллиарда евро на меры по облегчению бремени и стабилизации в рамках энергетического кризиса. Сюда входят, в частности, меры по сдерживанию роста цен на газ и электроэнергию, декабрьская экстренная помощь и другие меры поддержки", - говорится в публикации.
По подсчетам минфина ФРГ, в пересчете на душу населения прямая государственная помощь после прекращения поставок газа из России составила около 600 евро на каждого жителя Германии.
Немецкие экономисты при этом отмечают, что приведенные цифры отражают только прямые бюджетные расходы на субсидии. Реальный экономический ущерб для Германии, с учетом строительства новой инфраструктуры СПГ-терминалов и долгосрочного снижения конкурентоспособности промышленности из-за высоких цен на энергоносители, оценивается экспертами значительно выше.
Германия уже несколько лет находится в состоянии общей экономической стагнации. Экономика страны переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России.
Страны ЕС в начале декабря 2025 года приняли предварительное соглашение по отказу от импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России: полный запрет на импорт СПГ вступит с 1 января 2027 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с 1 ноября 2027 года.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
 
ГазГЕРМАНИЯЗАПАДМОСКВАBildЕС
 
 
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