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Индонезия продолжает закупки российской нефти - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Индонезия продолжает закупки российской нефти
Индонезия продолжает закупки российской нефти - 11.09.2026, ПРАЙМ
Индонезия продолжает закупки российской нефти
Индонезия продолжает закупки российской нефти, второй этап уже начался, заявил министр энергетики и минеральных ресурсов страны Бахлил Лахадалия. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T17:20+0300
2026-09-11T17:20+0300
нефть
россия
индонезия
москва
джакарта
прабово субианто
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ДЖАКАРТА, 11 сен - ПРАЙМ. Индонезия продолжает закупки российской нефти, второй этап уже начался, заявил министр энергетики и минеральных ресурсов страны Бахлил Лахадалия. "Да, он уже начался", - приводит агентство ANTARA ответ министра на вопрос о ходе второго этапа закупок нефти у России. Лахадалия пояснил, что закупки осуществляются на основе межправительственных договоренностей с последующим переходом к взаимодействию между государством и бизнесом. По его словам, власти определяют приоритетные источники поставок с учетом ситуации в мире, экономической целесообразности и соблюдения действующих правил. Министр подчеркнул, что при обеспечении страны энергоресурсами руководствуется интересами населения и принципами независимой внешней политики. Договоренности о закупках нефти были достигнуты после визита президента Индонезии Прабово Субианто в Москву в апреле. Джакарта планирует поэтапно закупить около 150 миллионов баррелей нефти до конца текущего года. Лахадалия 5 августа сообщал, что первая партия российской нефти уже прибыла в Индонезию. Он также отмечал, что власти Индонезии также готовят долгосрочный контракт на закупку нефти в России.
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нефть, россия, индонезия, москва, джакарта, прабово субианто
Нефть, РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, МОСКВА, Джакарта, Прабово Субианто
17:20 11.09.2026
 
Индонезия продолжает закупки российской нефти

Глава Минэнерго Лахадалия: Индонезия продолжает закупки российской нефти

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ДЖАКАРТА, 11 сен - ПРАЙМ. Индонезия продолжает закупки российской нефти, второй этап уже начался, заявил министр энергетики и минеральных ресурсов страны Бахлил Лахадалия.
"Да, он уже начался", - приводит агентство ANTARA ответ министра на вопрос о ходе второго этапа закупок нефти у России.
Лахадалия пояснил, что закупки осуществляются на основе межправительственных договоренностей с последующим переходом к взаимодействию между государством и бизнесом. По его словам, власти определяют приоритетные источники поставок с учетом ситуации в мире, экономической целесообразности и соблюдения действующих правил.
Министр подчеркнул, что при обеспечении страны энергоресурсами руководствуется интересами населения и принципами независимой внешней политики.
Договоренности о закупках нефти были достигнуты после визита президента Индонезии Прабово Субианто в Москву в апреле. Джакарта планирует поэтапно закупить около 150 миллионов баррелей нефти до конца текущего года.
Лахадалия 5 августа сообщал, что первая партия российской нефти уже прибыла в Индонезию. Он также отмечал, что власти Индонезии также готовят долгосрочный контракт на закупку нефти в России.
 
НефтьРОССИЯИНДОНЕЗИЯМОСКВАДжакартаПрабово Субианто
 
 
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