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Индонезия продолжает закупки российской нефти

Индонезия продолжает закупки российской нефти - 11.09.2026, ПРАЙМ

Индонезия продолжает закупки российской нефти

Индонезия продолжает закупки российской нефти, второй этап уже начался, заявил министр энергетики и минеральных ресурсов страны Бахлил Лахадалия. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T17:20+0300

2026-09-11T17:20+0300

2026-09-11T17:20+0300

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прабово субианто

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ДЖАКАРТА, 11 сен - ПРАЙМ. Индонезия продолжает закупки российской нефти, второй этап уже начался, заявил министр энергетики и минеральных ресурсов страны Бахлил Лахадалия. "Да, он уже начался", - приводит агентство ANTARA ответ министра на вопрос о ходе второго этапа закупок нефти у России. Лахадалия пояснил, что закупки осуществляются на основе межправительственных договоренностей с последующим переходом к взаимодействию между государством и бизнесом. По его словам, власти определяют приоритетные источники поставок с учетом ситуации в мире, экономической целесообразности и соблюдения действующих правил. Министр подчеркнул, что при обеспечении страны энергоресурсами руководствуется интересами населения и принципами независимой внешней политики. Договоренности о закупках нефти были достигнуты после визита президента Индонезии Прабово Субианто в Москву в апреле. Джакарта планирует поэтапно закупить около 150 миллионов баррелей нефти до конца текущего года. Лахадалия 5 августа сообщал, что первая партия российской нефти уже прибыла в Индонезию. Он также отмечал, что власти Индонезии также готовят долгосрочный контракт на закупку нефти в России.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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