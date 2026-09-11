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Казахстан примет 26-й конгресс Всемирного нефтяного совета в 2028 году
Казахстан примет 26-й конгресс Всемирного нефтяного совета в 2028 году - 11.09.2026, ПРАЙМ
Казахстан примет 26-й конгресс Всемирного нефтяного совета в 2028 году
Казахстан примет 26-й конгресс Всемирного нефтяного совета в 2028 году, мероприятие пройдет в Астане, сообщила пресс-служба министерства энергетики республики. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T08:24+0300
2026-09-11T08:24+0300
2026-09-11T08:24+0300
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опек
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АЛМА-АТА, 11 сен - ПРАЙМ. Казахстан примет 26-й конгресс Всемирного нефтяного совета в 2028 году, мероприятие пройдет в Астане, сообщила пресс-служба министерства энергетики республики.
Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов провел встречу с послом Саудовской Аравии в республике Файсалом Аль-Кахтани. Переговоры состоялись накануне 25-го Всемирного нефтяного конгресса, который пройдет 11-15 октября 2026 года в Эр-Рияде.
"В ходе встречи также отмечено, что Казахстан готовится к проведению следующего Конгресса Всемирного нефтяного совета в Астане в 2028 году. Стороны подчеркнули важность тесного взаимодействия в рамках подготовки и проведения мероприятия", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что стороны также обсудили сотрудничество в энергетике, взаимодействие в рамках "ОПЕК+", развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и внедрение "зеленых" технологий.
WPC Energy Congress - глобальное место встречи ведущих игроков мировой нефтегазовой и энергетической отрасли. Ожидается, что в 2026 году конгресс в Эр-Рияде соберет более 25 тысяч представителей энергетики, бизнеса и государственных структур. Предыдущие конгрессы проходили в Калгари, Хьюстоне, Стамбуле.
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Нефть, КАЗАХСТАН, Астана, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ОПЕК
Казахстан примет 26-й конгресс Всемирного нефтяного совета в 2028 году
Казахстан примет 26-й конгресс Всемирного нефтяного совета в 2028 году в Астане
АЛМА-АТА, 11 сен - ПРАЙМ. Казахстан примет 26-й конгресс Всемирного нефтяного совета в 2028 году, мероприятие пройдет в Астане, сообщила пресс-служба министерства энергетики республики.
Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов провел встречу с послом Саудовской Аравии в республике Файсалом Аль-Кахтани. Переговоры состоялись накануне 25-го Всемирного нефтяного конгресса, который пройдет 11-15 октября 2026 года в Эр-Рияде.
"В ходе встречи также отмечено, что Казахстан готовится к проведению следующего Конгресса Всемирного нефтяного совета в Астане в 2028 году. Стороны подчеркнули важность тесного взаимодействия в рамках подготовки и проведения мероприятия", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что стороны также обсудили сотрудничество в энергетике, взаимодействие в рамках "ОПЕК+", развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и внедрение "зеленых" технологий.
WPC Energy Congress - глобальное место встречи ведущих игроков мировой нефтегазовой и энергетической отрасли. Ожидается, что в 2026 году конгресс в Эр-Рияде соберет более 25 тысяч представителей энергетики, бизнеса и государственных структур. Предыдущие конгрессы проходили в Калгари, Хьюстоне, Стамбуле.