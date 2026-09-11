Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Казахстан примет 26-й конгресс Всемирного нефтяного совета в 2028 году - 11.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260911/kazahstan-873212316.html
Казахстан примет 26-й конгресс Всемирного нефтяного совета в 2028 году
Казахстан примет 26-й конгресс Всемирного нефтяного совета в 2028 году - 11.09.2026, ПРАЙМ
Казахстан примет 26-й конгресс Всемирного нефтяного совета в 2028 году
Казахстан примет 26-й конгресс Всемирного нефтяного совета в 2028 году, мероприятие пройдет в Астане, сообщила пресс-служба министерства энергетики республики. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T08:24+0300
2026-09-11T08:24+0300
нефть
казахстан
астана
саудовская аравия
опек
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873212316.jpg?1789104269
АЛМА-АТА, 11 сен - ПРАЙМ. Казахстан примет 26-й конгресс Всемирного нефтяного совета в 2028 году, мероприятие пройдет в Астане, сообщила пресс-служба министерства энергетики республики. Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов провел встречу с послом Саудовской Аравии в республике Файсалом Аль-Кахтани. Переговоры состоялись накануне 25-го Всемирного нефтяного конгресса, который пройдет 11-15 октября 2026 года в Эр-Рияде. "В ходе встречи также отмечено, что Казахстан готовится к проведению следующего Конгресса Всемирного нефтяного совета в Астане в 2028 году. Стороны подчеркнули важность тесного взаимодействия в рамках подготовки и проведения мероприятия", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что стороны также обсудили сотрудничество в энергетике, взаимодействие в рамках "ОПЕК+", развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и внедрение "зеленых" технологий. WPC Energy Congress - глобальное место встречи ведущих игроков мировой нефтегазовой и энергетической отрасли. Ожидается, что в 2026 году конгресс в Эр-Рияде соберет более 25 тысяч представителей энергетики, бизнеса и государственных структур. Предыдущие конгрессы проходили в Калгари, Хьюстоне, Стамбуле.
казахстан
астана
саудовская аравия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, казахстан, астана, саудовская аравия, опек
Нефть, КАЗАХСТАН, Астана, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ОПЕК
08:24 11.09.2026
 
Казахстан примет 26-й конгресс Всемирного нефтяного совета в 2028 году

Казахстан примет 26-й конгресс Всемирного нефтяного совета в 2028 году в Астане

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
АЛМА-АТА, 11 сен - ПРАЙМ. Казахстан примет 26-й конгресс Всемирного нефтяного совета в 2028 году, мероприятие пройдет в Астане, сообщила пресс-служба министерства энергетики республики.
Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов провел встречу с послом Саудовской Аравии в республике Файсалом Аль-Кахтани. Переговоры состоялись накануне 25-го Всемирного нефтяного конгресса, который пройдет 11-15 октября 2026 года в Эр-Рияде.
"В ходе встречи также отмечено, что Казахстан готовится к проведению следующего Конгресса Всемирного нефтяного совета в Астане в 2028 году. Стороны подчеркнули важность тесного взаимодействия в рамках подготовки и проведения мероприятия", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что стороны также обсудили сотрудничество в энергетике, взаимодействие в рамках "ОПЕК+", развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и внедрение "зеленых" технологий.
WPC Energy Congress - глобальное место встречи ведущих игроков мировой нефтегазовой и энергетической отрасли. Ожидается, что в 2026 году конгресс в Эр-Рияде соберет более 25 тысяч представителей энергетики, бизнеса и государственных структур. Предыдущие конгрессы проходили в Калгари, Хьюстоне, Стамбуле.
 
НефтьКАЗАХСТАНАстанаСАУДОВСКАЯ АРАВИЯОПЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала