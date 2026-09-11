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Во Франции заявили, что не достигли цели по снижению дефицита бюджета

Во Франции заявили, что не достигли цели по снижению дефицита бюджета - 11.09.2026, ПРАЙМ

Во Франции заявили, что не достигли цели по снижению дефицита бюджета

Французские власти не смогли достичь поставленной цели по снижению дефицита бюджета в 2026 году до уровня ниже 5%, заявил министр экономики и финансов страны... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T14:59+0300

2026-09-11T14:59+0300

2026-09-11T14:59+0300

мировая экономика

франция

себастьян лекорню

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 11 сен – ПРАЙМ. Французские власти не смогли достичь поставленной цели по снижению дефицита бюджета в 2026 году до уровня ниже 5%, заявил министр экономики и финансов страны Ролан Лескюр. "Уровень в 4,7% (дефицита бюджета – ред.) предполагался в проекте бюджета, представленном в прошлом сентябре (в 2025 году – ред.). В реальность бюджет был основан на прогнозе в 5%, но сегодня уровень в 5% уже не является возможным. Поэтому дефицит бюджета будет выше 5%", - заявил Лескюр на пресс-конференции. При этом Лескюр сообщил, что французские власти предпримут меры для удержания его как можно ближе к показателю в 5%. Глава французского минфина отметил, что более подробные цифры в прогнозах правительства относительно дефицита бюджета на 2026-2027 года будут обнародованы при презентации нового проекта бюджета. В октябре 2025 года премьер-министр Франции Себастьян Лекорню заявил, что представленный кабмином проект бюджета на 2026 год предполагал сокращение дефицита бюджета до 4,7% ВВП и содержит "смелые экономические меры". Однако в дальнейшем Лекорню был вынужден пойти на уступки оппозиции в сфере сокращения расходов, что повысило размер ожидаемого дефицита бюджета с 4,7% до 5% от объема экономического производства. Парламент Франции не смог в срок до конца декабря 2025 года, принять госбюджет на 2026 год из-за разногласий между политическими силами. В конце декабря президент страны Эммануэль Макрон подписал специальный закон для обеспечения непрерывности финансирования госинститутов в отсутствие нового бюджета. Дебаты по принятию госбюджета на 2026 год возобновились в январе, а 2 февраля Лекорню смог добиться принятия госбюджета через использование статьи 49.3 конституции Франции, которая позволяет принимать такие законы в обход голосования в парламенте, чего изначально глава кабмина обещал не делать. В ходе принятия проекта государственного бюджета на 2026 год оппозиция шесть раз выдвигала предложения вотумов недоверия кабмину Лекорню. Ни одно из этих предложений не было принято.

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мировая экономика, франция, себастьян лекорню, эммануэль макрон