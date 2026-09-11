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В Иране осудили МАГАТЭ за позицию организации по войне - 11.09.2026, ПРАЙМ
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В Иране осудили МАГАТЭ за позицию организации по войне
В Иране осудили МАГАТЭ за позицию организации по войне - 11.09.2026, ПРАЙМ
В Иране осудили МАГАТЭ за позицию организации по войне
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси превратил организацию в звено цепи, "связывающей техническую отчетность с войной", заявил официальный представитель МИД Ирана... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T15:16+0300
2026-09-11T15:44+0300
нефть
иран
рафаэль гросси
магатэ
мид
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ТЕГЕРАН, 11 сен - ПРАЙМ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси превратил организацию в звено цепи, "связывающей техническую отчетность с войной", заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.Новая антииранская резолюция была внесена США, Великобританией, Францией и Германией и предусматривает передачу иранского вопроса в Совет Безопасности ООН. Эти страны считают, что ИРИ нарушает свои обязательства по нераспространению ядерного оружия."Генеральный директор МАГАТЭ превратил организацию, чей авторитет зиждился на технической компетентности, беспристрастности и независимости, в звено цепи, связывающей техническую отчетность с политическим оправданием, и политическое оправдание с войной", - написал Багаи на своей официальной странице в соцсети Х.Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана (ВСНБ) Мохсен Резайи ранее заявил, что подобные действия МАГАТЭ, как принятие антииранской резолюции, подтолкнут страны мира выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия.Совет управляющих МАГАТЭ начал очередную сессию в понедельник, 7 сентября, в Вене. В ходе заседания рассматриваются, в частности, вопросы, связанные с выполнением гарантий МАГАТЭ в Иране и развитием ситуации вокруг иранской ядерной программы. Сессия продлится до 11 сентября.США и Израиль нанесли удары по ряду ядерных объектов Ирана в ходе конфликта июня 2025 года. Кроме того, иранские объекты ядерной программы подвергались ударам и во время последней эскалации, начавшейся в конце февраля 2026 года. Тегеран обвинял в ударах США.​
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нефть, иран, рафаэль гросси, магатэ, мид
Нефть, ИРАН, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, МИД
15:16 11.09.2026 (обновлено: 15:44 11.09.2026)
 
В Иране осудили МАГАТЭ за позицию организации по войне

МИД Ирана: Гросси превратил МАГАТЭ в звено цепи, связывающей отчетность с войной

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ТЕГЕРАН, 11 сен - ПРАЙМ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси превратил организацию в звено цепи, "связывающей техническую отчетность с войной", заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Новая антииранская резолюция была внесена США, Великобританией, Францией и Германией и предусматривает передачу иранского вопроса в Совет Безопасности ООН. Эти страны считают, что ИРИ нарушает свои обязательства по нераспространению ядерного оружия.
"Генеральный директор МАГАТЭ превратил организацию, чей авторитет зиждился на технической компетентности, беспристрастности и независимости, в звено цепи, связывающей техническую отчетность с политическим оправданием, и политическое оправдание с войной", - написал Багаи на своей официальной странице в соцсети Х.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана (ВСНБ) Мохсен Резайи ранее заявил, что подобные действия МАГАТЭ, как принятие антииранской резолюции, подтолкнут страны мира выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия.
Совет управляющих МАГАТЭ начал очередную сессию в понедельник, 7 сентября, в Вене. В ходе заседания рассматриваются, в частности, вопросы, связанные с выполнением гарантий МАГАТЭ в Иране и развитием ситуации вокруг иранской ядерной программы. Сессия продлится до 11 сентября.
США и Израиль нанесли удары по ряду ядерных объектов Ирана в ходе конфликта июня 2025 года. Кроме того, иранские объекты ядерной программы подвергались ударам и во время последней эскалации, начавшейся в конце февраля 2026 года. Тегеран обвинял в ударах США.​
 
НефтьИРАНРафаэль ГроссиМАГАТЭМИД
 
 
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