https://1prime.ru/20260911/mea-873220729.html
МЭА ухудшило прогноз по спросу на нефть в мире на 2026 год
МЭА ухудшило прогноз по спросу на нефть в мире на 2026 год - 11.09.2026, ПРАЙМ
МЭА ухудшило прогноз по спросу на нефть в мире на 2026 год
Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило прогноз по спросу на нефть в мире на 2026 год: теперь ожидает спада на 2,5 миллиона баррелей в сутки, до... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T11:22+0300
2026-09-11T11:22+0300
2026-09-11T11:22+0300
нефть
сша
иран
персидский залив
мэа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864672587_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_cbd5382bb53d3683e20b968f356e997c.jpg
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило прогноз по спросу на нефть в мире на 2026 год: теперь ожидает спада на 2,5 миллиона баррелей в сутки, до 102,45 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства. Согласно приложенной таблице, в текущем году спрос сократится на 2,5 миллиона баррелей в сутки. Это на 940 тысяч баррелей в сутки больше, чем прогнозировалось месяц назад (1,56 миллиона баррелей в сутки). При этом мировой спрос на нефть в 2026 году ожидается на уровне 102,45 миллиона баррелей в сутки против 103,29 миллиона баррелей в прошлом докладе. Сам показатель спроса изменился меньше, чем темпы его снижения, поскольку МЭА увеличило оценку спроса в 2025 году до 104,95 миллиона баррелей в сутки. "Такое снижение в основном связано с тупиковой ситуацией в переговорах между США и Ираном, продолжающимися перебоями в экспорте из стран Персидского залива и рекордными ценами на топливо, особенно на дизельное, что будет все сильнее сказываться на спросе", - поясняет МЭА, Энергетическое агентство сдвинуло ожидания по нормализации судоходства в Ормузском проливе со второй половины 2026 года на 2027 год. Тем не менее агентство повысило прогноз по темпам роста спроса на 2027 год до 2,56 миллиона баррелей в сутки. Однако общий мировой спрос ожидает на уровне 105,01 миллиона баррелей в сутки - совокупный показатель оказался ниже предыдущего прогноза из-за пересмотра оценки на 2026 год.
сша
иран
персидский залив
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864672587_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_7fc007d784988c6b8332f9335589507d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, сша, иран, персидский залив, мэа
Нефть, США, ИРАН, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, МЭА
МЭА ухудшило прогноз по спросу на нефть в мире на 2026 год
МЭА ухудшило прогноз спроса на нефть в мире на 2026 год
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило прогноз по спросу на нефть в мире на 2026 год: теперь ожидает спада на 2,5 миллиона баррелей в сутки, до 102,45 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства.
Согласно приложенной таблице, в текущем году спрос сократится на 2,5 миллиона баррелей в сутки. Это на 940 тысяч баррелей в сутки больше, чем прогнозировалось месяц назад (1,56 миллиона баррелей в сутки).
При этом мировой спрос на нефть в 2026 году ожидается на уровне 102,45 миллиона баррелей в сутки против 103,29 миллиона баррелей в прошлом докладе. Сам показатель спроса изменился меньше, чем темпы его снижения, поскольку МЭА
увеличило оценку спроса в 2025 году до 104,95 миллиона баррелей в сутки.
"Такое снижение в основном связано с тупиковой ситуацией в переговорах между США
и Ираном
, продолжающимися перебоями в экспорте из стран Персидского залива
и рекордными ценами на топливо, особенно на дизельное, что будет все сильнее сказываться на спросе", - поясняет МЭА,
Энергетическое агентство сдвинуло ожидания по нормализации судоходства в Ормузском проливе
со второй половины 2026 года на 2027 год.
Тем не менее агентство повысило прогноз по темпам роста спроса на 2027 год до 2,56 миллиона баррелей в сутки. Однако общий мировой спрос ожидает на уровне 105,01 миллиона баррелей в сутки - совокупный показатель оказался ниже предыдущего прогноза из-за пересмотра оценки на 2026 год.