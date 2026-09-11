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МЭА ухудшило прогноз по спросу на нефть в мире на 2026 год

МЭА ухудшило прогноз по спросу на нефть в мире на 2026 год - 11.09.2026, ПРАЙМ

МЭА ухудшило прогноз по спросу на нефть в мире на 2026 год

Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило прогноз по спросу на нефть в мире на 2026 год: теперь ожидает спада на 2,5 миллиона баррелей в сутки, до... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T11:22+0300

2026-09-11T11:22+0300

2026-09-11T11:22+0300

нефть

сша

иран

персидский залив

мэа

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило прогноз по спросу на нефть в мире на 2026 год: теперь ожидает спада на 2,5 миллиона баррелей в сутки, до 102,45 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства. Согласно приложенной таблице, в текущем году спрос сократится на 2,5 миллиона баррелей в сутки. Это на 940 тысяч баррелей в сутки больше, чем прогнозировалось месяц назад (1,56 миллиона баррелей в сутки). При этом мировой спрос на нефть в 2026 году ожидается на уровне 102,45 миллиона баррелей в сутки против 103,29 миллиона баррелей в прошлом докладе. Сам показатель спроса изменился меньше, чем темпы его снижения, поскольку МЭА увеличило оценку спроса в 2025 году до 104,95 миллиона баррелей в сутки. "Такое снижение в основном связано с тупиковой ситуацией в переговорах между США и Ираном, продолжающимися перебоями в экспорте из стран Персидского залива и рекордными ценами на топливо, особенно на дизельное, что будет все сильнее сказываться на спросе", - поясняет МЭА, Энергетическое агентство сдвинуло ожидания по нормализации судоходства в Ормузском проливе со второй половины 2026 года на 2027 год. Тем не менее агентство повысило прогноз по темпам роста спроса на 2027 год до 2,56 миллиона баррелей в сутки. Однако общий мировой спрос ожидает на уровне 105,01 миллиона баррелей в сутки - совокупный показатель оказался ниже предыдущего прогноза из-за пересмотра оценки на 2026 год.

сша

иран

персидский залив

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нефть, сша, иран, персидский залив, мэа