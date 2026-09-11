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МЭА оценило снижение мирового спроса на нефть в 2026 году

МЭА оценило снижение мирового спроса на нефть в 2026 году - 11.09.2026, ПРАЙМ

МЭА оценило снижение мирового спроса на нефть в 2026 году

Снижение мирового спроса на нефть в текущем году будет сопоставимо с нефтяными кризисами 1970-х годов, а также с экономическим кризисом 2008 года и... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T11:23+0300

2026-09-11T11:23+0300

2026-09-11T11:23+0300

нефть

мэа

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Снижение мирового спроса на нефть в текущем году будет сопоставимо с нефтяными кризисами 1970-х годов, а также с экономическим кризисом 2008 года и коронавирусными ограничениями в 2020 году, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА). "Снижение спроса на нефть в 2026 году, похоже, будет сопоставимо по масштабам с четырьмя крупнейшими потрясениями за последние 60 лет", - говорится в ежемесячном докладе МЭА. "Двойной нефтяной кризис 1970-х годов, вызванный потрясениями в сфере поставок, вызванными арабским нефтяным эмбарго 1973 года и иранской революцией 1979 года и ее последствиями, резко снизил темпы роста мирового спроса и перевел его на более низкую траекторию", - говорится там. "В этом столетии Великий финансовый кризис 2007-2008 годов и пандемия Covid-19 привели к снижению спроса, но после этого потребление вернулось к прежним темпам роста", - добавляет МЭА. Агентство отмечает, что за предыдущими спадами спроса такого масштаба неизменно следовали затяжные периоды восстановления и структурные сдвиги. Таким образом, прогноз МЭА относительно быстрого и полного восстановления мировой экономики в следующем году при незначительном устойчивом снижении спроса может быть существенно снижен, отмечается в докладе. МЭА пока прогнозирует, что спрос на нефть в мире по итогам года снизится на 2,5 миллиона баррелей в сутки, до 102,45 миллиона. В 2027 году же ожидается восстановление спроса до 105,01 миллиона баррелей.

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нефть, мэа