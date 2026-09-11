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МЭА оценило доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов - 11.09.2026, ПРАЙМ
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МЭА оценило доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов
МЭА оценило доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов - 11.09.2026, ПРАЙМ
МЭА оценило доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов
Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что в августе 2026 года доходы России от экспортных поставок нефти и нефтепродуктов составили 13,9... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T11:25+0300
2026-09-11T11:25+0300
нефть
россия
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что в августе 2026 года доходы России от экспортных поставок нефти и нефтепродуктов составили 13,9 миллиарда долларов, что на 320 миллионов долларов выше показателя прошлого года, следует из доклада агентства. Согласно материалам МЭА, выручка от экспорта нефти и нефтепродуктов в августе составила 13,87 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с июлем на 330 миллионов долларов, а по сравнению с августом прошлого года - на 320 миллионов долларов. По данным агентства, экспорт нефти и нефтепродуктов из России в августе составил 6,44 миллиона баррелей в сутки, сократившись по сравнению с июлем на 410 тысяч баррелей в сутки, а по сравнению с августом прошлого года - на 840 тысяч баррелей в сутки. Экспорт нефти, по оценке МЭА, в августе составил 5,18 миллиона баррелей в сутки, что на 330 тысяч баррелей в сутки ниже показателя июля, однако на 450 тысяч баррелей в сутки выше, чем в августе прошлого года. А экспорт нефтепродуктов составил 1,26 миллиона баррелей в сутки, снизившись в половину от уровня прошлого года - на 1,29 миллиона баррелей в сутки. "Добыча нефти в России в августе упала на 200 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем, до 8,4 млн баррелей в сутки. Этот показатель на 940 тысяч баррелей в сутки ниже пикового значения января 2026 года в 9,3 млн баррелей в сутки, и на 695 тысяч баррелей в сутки ниже уровня прошлого года", - говорится в докладе МЭА. Страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ в марте 2022 года исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях об анализе энергетического рынка. Позднее ОПЕК+ также исключил из списка источников минэнерго США и Rystad. Теперь альянс опирается на информацию Argus, IHS-CERA, PIW, Platt's, Kpler, Wood Mackenzie, OilX и ESAI.
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нефть, россия, сша, александр новак, мэа, опек, rystad energy
Нефть, РОССИЯ, США, Александр Новак, МЭА, ОПЕК, Rystad Energy
11:25 11.09.2026
 
МЭА оценило доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов

МЭА: доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов в августе выросли на 320 миллионов долларов

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка на месторождении нефти
Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что в августе 2026 года доходы России от экспортных поставок нефти и нефтепродуктов составили 13,9 миллиарда долларов, что на 320 миллионов долларов выше показателя прошлого года, следует из доклада агентства.
Согласно материалам МЭА, выручка от экспорта нефти и нефтепродуктов в августе составила 13,87 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с июлем на 330 миллионов долларов, а по сравнению с августом прошлого года - на 320 миллионов долларов.
По данным агентства, экспорт нефти и нефтепродуктов из России в августе составил 6,44 миллиона баррелей в сутки, сократившись по сравнению с июлем на 410 тысяч баррелей в сутки, а по сравнению с августом прошлого года - на 840 тысяч баррелей в сутки.
Экспорт нефти, по оценке МЭА, в августе составил 5,18 миллиона баррелей в сутки, что на 330 тысяч баррелей в сутки ниже показателя июля, однако на 450 тысяч баррелей в сутки выше, чем в августе прошлого года. А экспорт нефтепродуктов составил 1,26 миллиона баррелей в сутки, снизившись в половину от уровня прошлого года - на 1,29 миллиона баррелей в сутки.
"Добыча нефти в России в августе упала на 200 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем, до 8,4 млн баррелей в сутки. Этот показатель на 940 тысяч баррелей в сутки ниже пикового значения января 2026 года в 9,3 млн баррелей в сутки, и на 695 тысяч баррелей в сутки ниже уровня прошлого года", - говорится в докладе МЭА.
Страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ в марте 2022 года исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях об анализе энергетического рынка.
Позднее ОПЕК+ также исключил из списка источников минэнерго США и Rystad. Теперь альянс опирается на информацию Argus, IHS-CERA, PIW, Platt's, Kpler, Wood Mackenzie, OilX и ESAI.
 
НефтьРОССИЯСШААлександр НовакМЭАОПЕКRystad Energy
 
 
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