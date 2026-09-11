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Миллер и Скляр высоко оценили сотрудничество России и Казахстана
Миллер и Скляр высоко оценили сотрудничество России и Казахстана - 11.09.2026, ПРАЙМ
Миллер и Скляр высоко оценили сотрудничество России и Казахстана
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и руководитель администрации президента Казахстана Роман Скляр обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также высоко... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T13:29+0300
2026-09-11T13:29+0300
2026-09-11T13:29+0300
газ
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узбекистан
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газпром
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и руководитель администрации президента Казахстана Роман Скляр обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также высоко оценили партнерство в газовой сфере между республикой и Россией, сообщила компания.
"Алексей Миллер и руководитель администрации президента Республики Казахстан Роман Скляр обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Стороны также дали высокую оценку стратегическому партнерству в газовой сфере", - говорится в сообщении.
"Газпром" многие годы бесперебойно поставляет газ казахстанским потребителям, в том числе для северных регионов страны. Так, по итогам 2025 года компания нарастила поставки топлива в Казахстан, Узбекистан и Киргизию на 22,2%, а в этом году - почти на 70%, заявлял ранее Миллер.
Также Россия и Казахстан прорабатывают строительство нового газопровода из России в Казахстан для газификации северо-востока республики и ее столицы - Астаны. В 2025 году "Газпром" и власти Казахстана подписали меморандум о его строительстве. Ожидается, что газопровод заработает с 1 января 2030 года.
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газ, казахстан, узбекистан, киргизия, алексей миллер, газпром
Газ, КАЗАХСТАН, УЗБЕКИСТАН, КИРГИЗИЯ, Алексей Миллер, Газпром
Миллер и Скляр высоко оценили сотрудничество России и Казахстана
Глава "Газпрома" Миллер высоко оценил партнерство России и Казахстана в газовой сфере
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и руководитель администрации президента Казахстана Роман Скляр обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также высоко оценили партнерство в газовой сфере между республикой и Россией, сообщила компания.
"Алексей Миллер и руководитель администрации президента Республики Казахстан Роман Скляр обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Стороны также дали высокую оценку стратегическому партнерству в газовой сфере", - говорится в сообщении.
"Газпром" многие годы бесперебойно поставляет газ казахстанским потребителям, в том числе для северных регионов страны. Так, по итогам 2025 года компания нарастила поставки топлива в Казахстан, Узбекистан и Киргизию на 22,2%, а в этом году - почти на 70%, заявлял ранее Миллер.
Также Россия и Казахстан прорабатывают строительство нового газопровода из России в Казахстан для газификации северо-востока республики и ее столицы - Астаны. В 2025 году "Газпром" и власти Казахстана подписали меморандум о его строительстве. Ожидается, что газопровод заработает с 1 января 2030 года.