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В России запустили коммерческие сети связи 5G, сообщило Минцифры
В России запустили коммерческие сети связи 5G, сообщило Минцифры - 11.09.2026, ПРАЙМ
В России запустили коммерческие сети связи 5G, сообщило Минцифры
В России запущены коммерческие сети связи 5G, сообщило Минцифры. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T09:58+0300
2026-09-11T09:58+0300
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новосибирск
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. В России запущены коммерческие сети связи 5G, сообщило Минцифры. "По поручению Президента Владимира Путина впервые в России запущены коммерческие сети связи пятого поколения", - говорится в сообщении ведомства. В Минцифры напомнили, что на первом этапе 5G будет работать на ранее выделенных операторам частотах LTE, что позволит увеличить пропускную способность сетей в ближайшие годы на 20-25%. Дополнительно операторы получили новые полосы в диапазоне 4,63-4,99 ГГц в равном объеме и на бесплатной основе. "Технология 5G - это комплексная экосистема, предназначенная для цифровой трансформации экономики. Ее внедрение будет способствовать не только увеличению скорости мобильного интернета", - указали в министерстве. Новый для России стандарт связи запустили все операторы "большой четверки", на первом этапе она доступна в 16 городах России, в том числе Москве, Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Волгограде, Челябинске. До конца года планируется запуск 5G еще в 50 городах.
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Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, Петербург, НОВОСИБИРСК, Владимир Путин, Минцифры
В России запустили коммерческие сети связи 5G, сообщило Минцифры
Минцифры: в России впервые запущены коммерческие сети связи 5G