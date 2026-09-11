https://1prime.ru/20260911/mintsifry-873216008.html

В России запустили коммерческие сети связи 5G, сообщило Минцифры

В России запустили коммерческие сети связи 5G, сообщило Минцифры - 11.09.2026, ПРАЙМ

В России запустили коммерческие сети связи 5G, сообщило Минцифры

В России запущены коммерческие сети связи 5G, сообщило Минцифры. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T09:58+0300

2026-09-11T09:58+0300

2026-09-11T09:58+0300

технологии

россия

москва

петербург

новосибирск

владимир путин

минцифры

https://cdnn.1prime.ru/img/83436/66/834366616_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_ceb4db9c3f4224f68408ca94b40ea218.jpg

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. В России запущены коммерческие сети связи 5G, сообщило Минцифры. "По поручению Президента Владимира Путина впервые в России запущены коммерческие сети связи пятого поколения", - говорится в сообщении ведомства. В Минцифры напомнили, что на первом этапе 5G будет работать на ранее выделенных операторам частотах LTE, что позволит увеличить пропускную способность сетей в ближайшие годы на 20-25%. Дополнительно операторы получили новые полосы в диапазоне 4,63-4,99 ГГц в равном объеме и на бесплатной основе. "Технология 5G - это комплексная экосистема, предназначенная для цифровой трансформации экономики. Ее внедрение будет способствовать не только увеличению скорости мобильного интернета", - указали в министерстве. Новый для России стандарт связи запустили все операторы "большой четверки", на первом этапе она доступна в 16 городах России, в том числе Москве, Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Волгограде, Челябинске. До конца года планируется запуск 5G еще в 50 городах.

москва

петербург

новосибирск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, москва, петербург, новосибирск, владимир путин, минцифры