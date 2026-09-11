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"Ложь, вранье и провокация": Медведев отреагировал на слухи о мобилизации
"Ложь, вранье и провокация": Медведев отреагировал на слухи о мобилизации - 11.09.2026, ПРАЙМ
"Ложь, вранье и провокация": Медведев отреагировал на слухи о мобилизации
Слухи о мобилизации в России - это вранье, ложь и провокация, которыми пытаются возбудить население перед выборами в Госдуму, заявил зампред Совбеза РФ,... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T19:36+0300
2026-09-11T19:36+0300
2026-09-11T19:36+0300
общество
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дмитрий медведев
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мобилизация
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Слухи о мобилизации в России - это вранье, ложь и провокация, которыми пытаются возбудить население перед выборами в Госдуму, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "Все это вранье, ложь, провокация только ради того, чтобы возбудить население страны, особенно в преддверии выборов в Государственную думу", - сказал Медведев в видео, опубликованном в его канале на платформе "Макс".По его словам, никаких планов на тему мобилизации у руководства России не существует."Могу совершенно ответственно заявить: у нас нет никакой необходимости в мобилизации, потому что темпы комплектования по контракту, они ровно в тех границах и даже выше этих границ, которые мы предполагали на начало сентября этого года", - добавил Медведев.
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общество , россия, дмитрий медведев, госдума, совбез, единая россия, мобилизация
Общество , РОССИЯ, Дмитрий Медведев, Госдума, Совбез, Единая Россия, мобилизация
"Ложь, вранье и провокация": Медведев отреагировал на слухи о мобилизации
Медведев назвал слухи о мобилизации ложью и провокацией перед выборами в Госдуму
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Слухи о мобилизации в России - это вранье, ложь и провокация, которыми пытаются возбудить население перед выборами в Госдуму, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Все это вранье, ложь, провокация только ради того, чтобы возбудить население страны, особенно в преддверии выборов в Государственную думу", - сказал Медведев
в видео, опубликованном в его канале на платформе "Макс".
По его словам, никаких планов на тему мобилизации у руководства России не существует.
"Могу совершенно ответственно заявить: у нас нет никакой необходимости в мобилизации, потому что темпы комплектования по контракту, они ровно в тех границах и даже выше этих границ, которые мы предполагали на начало сентября этого года", - добавил Медведев.