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ЦБ ждет восстановления мощностей НПЗ до конца года, заявила Набиуллина - 11.09.2026, ПРАЙМ
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ЦБ ждет восстановления мощностей НПЗ до конца года, заявила Набиуллина
ЦБ ждет восстановления мощностей НПЗ до конца года, заявила Набиуллина - 11.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ ждет восстановления мощностей НПЗ до конца года, заявила Набиуллина
Банк России ожидает, что ситуация с НПЗ будет стабилизироваться и производственные мощности будут восстановлены до конца текущего года, заявила глава регулятора | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T15:55+0300
2026-09-11T15:57+0300
нефть
финансы
эльвира набиуллина
банк россии
нпз
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что ситуация с НПЗ будет стабилизироваться и производственные мощности будут восстановлены до конца текущего года, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Мы действительно придерживаемся предпосылки, что постепенно ситуация будет стабилизироваться, восстанавливаться производственные мощности до конца года, и основываем это на том, что мы видим, какие меры предпринимает правительство и компании при поддержке правительства", - ответила Набиуллина на вопрос о ситуации на топливном рынке и факторе нехватки мощностей на нем. При этом она указала, что итоговый масштаб и продолжительность этих эффектов оценивать пока рано, так как необходимо получить больше данных и смотреть на развитие ситуации. "В базовый сценарий мы закладываем эту предпосылку, но, конечно, будем следить за развитием ситуации", - добавила Набиуллина.
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нефть, финансы, эльвира набиуллина, банк россии, нпз
Нефть, Финансы, Эльвира Набиуллина, Банк России, НПЗ
15:55 11.09.2026 (обновлено: 15:57 11.09.2026)
 
ЦБ ждет восстановления мощностей НПЗ до конца года, заявила Набиуллина

Набиуллина: Банк России ждет восстановления мощностей НПЗ до конца года

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что ситуация с НПЗ будет стабилизироваться и производственные мощности будут восстановлены до конца текущего года, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Мы действительно придерживаемся предпосылки, что постепенно ситуация будет стабилизироваться, восстанавливаться производственные мощности до конца года, и основываем это на том, что мы видим, какие меры предпринимает правительство и компании при поддержке правительства", - ответила Набиуллина на вопрос о ситуации на топливном рынке и факторе нехватки мощностей на нем.
При этом она указала, что итоговый масштаб и продолжительность этих эффектов оценивать пока рано, так как необходимо получить больше данных и смотреть на развитие ситуации.
"В базовый сценарий мы закладываем эту предпосылку, но, конечно, будем следить за развитием ситуации", - добавила Набиуллина.
 
НефтьФинансыЭльвира НабиуллинаБанк РоссииНПЗ
 
 
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