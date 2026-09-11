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ЦБ ждет восстановления мощностей НПЗ до конца года, заявила Набиуллина

ЦБ ждет восстановления мощностей НПЗ до конца года, заявила Набиуллина - 11.09.2026, ПРАЙМ

ЦБ ждет восстановления мощностей НПЗ до конца года, заявила Набиуллина

Банк России ожидает, что ситуация с НПЗ будет стабилизироваться и производственные мощности будут восстановлены до конца текущего года, заявила глава регулятора | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T15:55+0300

2026-09-11T15:55+0300

2026-09-11T15:57+0300

нефть

финансы

эльвира набиуллина

банк россии

нпз

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что ситуация с НПЗ будет стабилизироваться и производственные мощности будут восстановлены до конца текущего года, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Мы действительно придерживаемся предпосылки, что постепенно ситуация будет стабилизироваться, восстанавливаться производственные мощности до конца года, и основываем это на том, что мы видим, какие меры предпринимает правительство и компании при поддержке правительства", - ответила Набиуллина на вопрос о ситуации на топливном рынке и факторе нехватки мощностей на нем. При этом она указала, что итоговый масштаб и продолжительность этих эффектов оценивать пока рано, так как необходимо получить больше данных и смотреть на развитие ситуации. "В базовый сценарий мы закладываем эту предпосылку, но, конечно, будем следить за развитием ситуации", - добавила Набиуллина.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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нефть, финансы, эльвира набиуллина, банк россии, нпз