https://1prime.ru/20260911/nefteprovod-873252542.html
В Саудовской Аравии подтвердили удары по нефтепроводу
В Саудовской Аравии подтвердили удары по нефтепроводу - 11.09.2026, ПРАЙМ
В Саудовской Аравии подтвердили удары по нефтепроводу
Министерство энергетики Саудовской Аравии подтвердило удары по нефтепроводу "Восток-Запад", сообщается о нескольких пострадавших в результате атак. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T21:53+0300
2026-09-11T21:53+0300
2026-09-11T21:56+0300
нефть
саудовская аравия
cnn
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Министерство энергетики Саудовской Аравии подтвердило удары по нефтепроводу "Восток-Запад", сообщается о нескольких пострадавших в результате атак. Ранее телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников утверждал, что в четверг нефтепровод в Саудовской Аравии подвергся ударам. "Нефтепровод "Восток-Запад" стал объектом нескольких атак в четверг утром, 10 сентября... В результате атак есть пострадавшие", - говорится в сообщении министерства в соцсети X.В ведомстве добавили, что прокачку нефти приостановили, аварийные службы и специализированные технические бригады приступили к работе непосредственно после ударов.
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нефть, саудовская аравия, cnn
Нефть, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, CNN
В Саудовской Аравии подтвердили удары по нефтепроводу
Минэнерго Саудовской Аравии сообщило о пострадавших при ударе по нефтепроводу
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Министерство энергетики Саудовской Аравии подтвердило удары по нефтепроводу "Восток-Запад", сообщается о нескольких пострадавших в результате атак.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников утверждал, что в четверг нефтепровод в Саудовской Аравии подвергся ударам.
"Нефтепровод "Восток-Запад" стал объектом нескольких атак в четверг утром, 10 сентября... В результате атак есть пострадавшие", - говорится в сообщении министерства в соцсети X.
В ведомстве добавили, что прокачку нефти приостановили, аварийные службы и специализированные технические бригады приступили к работе непосредственно после ударов.