https://1prime.ru/20260911/nefteprovod-873252542.html

В Саудовской Аравии подтвердили удары по нефтепроводу

В Саудовской Аравии подтвердили удары по нефтепроводу - 11.09.2026, ПРАЙМ

В Саудовской Аравии подтвердили удары по нефтепроводу

Министерство энергетики Саудовской Аравии подтвердило удары по нефтепроводу "Восток-Запад", сообщается о нескольких пострадавших в результате атак. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T21:53+0300

2026-09-11T21:53+0300

2026-09-11T21:56+0300

нефть

саудовская аравия

cnn

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Министерство энергетики Саудовской Аравии подтвердило удары по нефтепроводу "Восток-Запад", сообщается о нескольких пострадавших в результате атак. Ранее телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников утверждал, что в четверг нефтепровод в Саудовской Аравии подвергся ударам. "Нефтепровод "Восток-Запад" стал объектом нескольких атак в четверг утром, 10 сентября... В результате атак есть пострадавшие", - говорится в сообщении министерства в соцсети X.В ведомстве добавили, что прокачку нефти приостановили, аварийные службы и специализированные технические бригады приступили к работе непосредственно после ударов.

саудовская аравия

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нефть, саудовская аравия, cnn