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Страны ОПЕК+ в августе снизили добычу на 1,46 миллиона баррелей в сутки

Страны ОПЕК+ в августе снизили добычу на 1,46 миллиона баррелей в сутки - 11.09.2026, ПРАЙМ

Страны ОПЕК+ в августе снизили добычу на 1,46 миллиона баррелей в сутки

Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что страны ОПЕК+ в августе снизили добычу на 1,46 миллиона баррелей в сутки по сравнению с июлем, до 33,11 | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T11:18+0300

2026-09-11T11:18+0300

2026-09-11T11:18+0300

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что страны ОПЕК+ в августе снизили добычу на 1,46 миллиона баррелей в сутки по сравнению с июлем, до 33,11 миллиона баррелей, при этом участники соглашения добывали ниже целевого уровня на 7,27 миллиона баррелей в сутки, следует из данных ежемесячного доклада агентства. Согласно приложенной таблице, добыча всех стран ОПЕК+ в августе снизилась до 33,11 миллиона баррелей в сутки с 34,57 миллиона баррелей в июле. Добыча 17 участников соглашения (без учета Мексики, Ирана, Ливии и Венесуэлы) снизилась за этот период на 980 тысяч баррелей в сутки, до 27 миллионов баррелей. Однако целевой уровень квот с учетом "добровольных" (дополнительных) ограничений семи стран для них составлял в августе 34,27 миллиона баррелей. Таким образом, страны ОПЕК+ добывали на 7,27 миллиона баррелей меньше цели. Добыча альянса снизилась прежде всего за счет Саудовской Аравии (минус 2,27 миллиона баррелей в сутки) и России (минус 200 тысяч баррелей). Снижение частично компенсировали Ирак (рост на 980 тысяч баррелей) и Казахстан (на 340 тысяч баррелей). Семь стран ОПЕК+ имели дополнительные добровольные ограничения помимо общих квот, установленных в рамках соглашения, но с апреля прошлого года они постепенно от них отказывались. В сентябре участники завершают выход из ограничений. Страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ в 2022 году исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, прослеживающейся в заявлениях, касающихся анализа энергорынка. А в феврале 2025 года ОПЕК+ также исключил из списка источников минэнерго США и Rystad. Теперь альянс опирается на информацию Argus, IHS-CERA, PIW, Platt's, Kpler, Wood Mackenzie, OilX и ESAI.

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нефть, мексика, иран, ливия, александр новак, опек, мэа, rystad energy