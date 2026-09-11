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Путин посетит Индию с трехдневным визитом для участия в саммите БРИКС

Путин посетит Индию с трехдневным визитом для участия в саммите БРИКС - 11.09.2026, ПРАЙМ

Путин посетит Индию с трехдневным визитом для участия в саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин посетит Индию с трехдневным визитом и примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Нью-Дели. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T00:17+0300

2026-09-11T00:17+0300

2026-09-11T00:17+0300

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин посетит Индию с трехдневным визитом и примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Нью-Дели. Российский лидер будет работать в Индии с 11 по 13 сентября. В пятницу он встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. После переговоров они вместе посетят международную промышленную выставку "Иннопром. Индия", которая проходит в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ Лидеры России и Индии в предыдущий раз виделись менее двух недель назад - 31 августа они провели встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке. В Кремле подчеркивали, что Россия высоко ценит доверительные отношения, которые сложились между Путиным и Моди. Лидерам нравится общаться в неформальной обстановке - они откровенно обмениваются мнениями по актуальным вопросам, отмечал помощник президента России Юрий Ушаков. Предыдущий визит российского лидера в Индию состоялся в конце минувшего года. Путин 4-5 декабря посетил страну с государственным визитом. По итогам состоявшихся тогда переговоров стороны подписали 29 совместных документов, в том числе утвердили программу развития российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года. СОТРУДНИЧЕСТВО МОСКВЫ И ДЕЛИ Президент России называл среди наиболее важных направлений российско-индийского сотрудничества поставки энергоносителей и удобрений, взаимодействие в атомной энергетике и высокотехнологичных сферах. По его словам, все эти направления взаимодействия уверенно продвигаются. Путин отмечал положительные тенденции развития экономической кооперации двух стран. Торговый оборот России и Индии за первое полугодие 2026 года прибавил 2,6%. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что стороны сейчас обсуждают разведку новых месторождений редкоземельных элементов, также ведутся серьезные переговоры по сотрудничеству в области ядерной энергетики. Важными сферами взаимодействия двух стран являются также сельское хозяйство и фармацевтика, отмечали в Кремле. ЧЕРЕДА МЕЖДУНАРОДНЫХ ВСТРЕЧ Также в пятницу в Индии состоится традиционный Деловой форум БРИКС, который предваряет ежегодные саммиты объединения. Президент России и другие лидеры выступят на пленарной сессии форума. Речь Путина будет посвящена вопросам торгово-экономического сотрудничества стран объединения. В этот же день у российского лидера запланировано несколько отдельных двусторонних встреч на полях саммита. Путин проведет переговоры с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой и премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Российский лидер также побеседует с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф. Кроме того, сейчас прорабатывается возможность его встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. ОСНОВНОЙ ДЕНЬ САММИТА БРИКС Основная программа саммита БРИКС в Индии начнется в субботу. Путин вместе с другими лидерами объединения в этот день примет участие в основном заседании. В этом формате с российской стороны также будет участвовать делегация из четырех человек, в которую войдут замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, вице-премьер РФ Алексей Оверчук, глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента Ушаков. Лидеры объединения на этом заседании планируют обсудить актуальные проблемы глобальной и региональной повестки дня, а также итоги двадцатилетнего взаимодействия в различных сферах и перспективы дальнейшей реализации совместных проектов. Как ожидается, по итогам участники примут совместную декларацию. Позже в этот день они посетят выставку инноваций Индии, а также фотовыставку, посвященную 20-летию БРИКС. Кроме того, лидеры объединения вместе примут участие в символической церемонии посадки дерева, а позже отправятся на торжественный прием от имени премьера Индии Моди. ПРОДОЛЖЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНТАКТОВ Также в субботу у Путина на полях саммита запланированы отдельные двусторонние встречи с премьер-министром Эфиопии Абий Ахмедом и с наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном. Как отмечал помощник президента Ушаков, отдельных двусторонних переговоров Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, который также прибудет на саммит БРИКС, не запланировано, но они наверняка пообщаются "на ногах" в кулуарах саммита. Лидеры России и Китая встречались недавно на полях ШОС в Киргизии и тогда договорились, что проведут обстоятельные переговоры в рамках саммита АТЭС в Китае в ноябре. На воскресенье намечена расширенная встреча в формате БРИКС+, в которой примут участие Путин и другие лидеры объединения, а также представители стран-партнеров БРИКС.

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мировая экономика, россия, индия, китай, бишкек, владимир путин, нарендра моди, юрий ушаков, шос, мид рф, мид