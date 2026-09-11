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Путин посетит Индию с трехдневным визитом для участия в саммите БРИКС
Путин посетит Индию с трехдневным визитом для участия в саммите БРИКС - 11.09.2026, ПРАЙМ
Путин посетит Индию с трехдневным визитом для участия в саммите БРИКС
Президент России Владимир Путин посетит Индию с трехдневным визитом и примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Нью-Дели. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T00:17+0300
2026-09-11T00:17+0300
2026-09-11T00:17+0300
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин посетит Индию с трехдневным визитом и примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Нью-Дели.
Российский лидер будет работать в Индии с 11 по 13 сентября. В пятницу он встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. После переговоров они вместе посетят международную промышленную выставку "Иннопром. Индия", которая проходит в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС.
ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Лидеры России и Индии в предыдущий раз виделись менее двух недель назад - 31 августа они провели встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.
В Кремле подчеркивали, что Россия высоко ценит доверительные отношения, которые сложились между Путиным и Моди. Лидерам нравится общаться в неформальной обстановке - они откровенно обмениваются мнениями по актуальным вопросам, отмечал помощник президента России Юрий Ушаков.
Предыдущий визит российского лидера в Индию состоялся в конце минувшего года. Путин 4-5 декабря посетил страну с государственным визитом. По итогам состоявшихся тогда переговоров стороны подписали 29 совместных документов, в том числе утвердили программу развития российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года.
СОТРУДНИЧЕСТВО МОСКВЫ И ДЕЛИ
Президент России называл среди наиболее важных направлений российско-индийского сотрудничества поставки энергоносителей и удобрений, взаимодействие в атомной энергетике и высокотехнологичных сферах.
По его словам, все эти направления взаимодействия уверенно продвигаются. Путин отмечал положительные тенденции развития экономической кооперации двух стран. Торговый оборот России и Индии за первое полугодие 2026 года прибавил 2,6%.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что стороны сейчас обсуждают разведку новых месторождений редкоземельных элементов, также ведутся серьезные переговоры по сотрудничеству в области ядерной энергетики. Важными сферами взаимодействия двух стран являются также сельское хозяйство и фармацевтика, отмечали в Кремле.
ЧЕРЕДА МЕЖДУНАРОДНЫХ ВСТРЕЧ
Также в пятницу в Индии состоится традиционный Деловой форум БРИКС, который предваряет ежегодные саммиты объединения. Президент России и другие лидеры выступят на пленарной сессии форума. Речь Путина будет посвящена вопросам торгово-экономического сотрудничества стран объединения.
В этот же день у российского лидера запланировано несколько отдельных двусторонних встреч на полях саммита. Путин проведет переговоры с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой и премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.
Российский лидер также побеседует с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф. Кроме того, сейчас прорабатывается возможность его встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.
ОСНОВНОЙ ДЕНЬ САММИТА БРИКС
Основная программа саммита БРИКС в Индии начнется в субботу. Путин вместе с другими лидерами объединения в этот день примет участие в основном заседании. В этом формате с российской стороны также будет участвовать делегация из четырех человек, в которую войдут замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, вице-премьер РФ Алексей Оверчук, глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента Ушаков.
Лидеры объединения на этом заседании планируют обсудить актуальные проблемы глобальной и региональной повестки дня, а также итоги двадцатилетнего взаимодействия в различных сферах и перспективы дальнейшей реализации совместных проектов. Как ожидается, по итогам участники примут совместную декларацию.
Позже в этот день они посетят выставку инноваций Индии, а также фотовыставку, посвященную 20-летию БРИКС. Кроме того, лидеры объединения вместе примут участие в символической церемонии посадки дерева, а позже отправятся на торжественный прием от имени премьера Индии Моди.
ПРОДОЛЖЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНТАКТОВ
Также в субботу у Путина на полях саммита запланированы отдельные двусторонние встречи с премьер-министром Эфиопии Абий Ахмедом и с наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном.
Как отмечал помощник президента Ушаков, отдельных двусторонних переговоров Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, который также прибудет на саммит БРИКС, не запланировано, но они наверняка пообщаются "на ногах" в кулуарах саммита. Лидеры России и Китая встречались недавно на полях ШОС в Киргизии и тогда договорились, что проведут обстоятельные переговоры в рамках саммита АТЭС в Китае в ноябре.
На воскресенье намечена расширенная встреча в формате БРИКС+, в которой примут участие Путин и другие лидеры объединения, а также представители стран-партнеров БРИКС.
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мировая экономика, россия, индия, китай, бишкек, владимир путин, нарендра моди, юрий ушаков, шос, мид рф, мид
Мировая экономика, РОССИЯ, ИНДИЯ, КИТАЙ, Бишкек, Владимир Путин, Нарендра Моди, Юрий Ушаков, ШОС, МИД РФ, МИД
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин посетит Индию с трехдневным визитом и примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Нью-Дели.
Российский лидер будет работать в Индии с 11 по 13 сентября. В пятницу он встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. После переговоров они вместе посетят международную промышленную выставку "Иннопром. Индия", которая проходит в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС.
Лидеры России и Индии в предыдущий раз виделись менее двух недель назад - 31 августа они провели встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.
В Кремле подчеркивали, что Россия высоко ценит доверительные отношения, которые сложились между Путиным и Моди. Лидерам нравится общаться в неформальной обстановке - они откровенно обмениваются мнениями по актуальным вопросам, отмечал помощник президента России Юрий Ушаков.
Предыдущий визит российского лидера в Индию состоялся в конце минувшего года. Путин 4-5 декабря посетил страну с государственным визитом. По итогам состоявшихся тогда переговоров стороны подписали 29 совместных документов, в том числе утвердили программу развития российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года.
СОТРУДНИЧЕСТВО МОСКВЫ И ДЕЛИ
Президент России называл среди наиболее важных направлений российско-индийского сотрудничества поставки энергоносителей и удобрений, взаимодействие в атомной энергетике и высокотехнологичных сферах.
По его словам, все эти направления взаимодействия уверенно продвигаются. Путин отмечал положительные тенденции развития экономической кооперации двух стран. Торговый оборот России и Индии за первое полугодие 2026 года прибавил 2,6%.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что стороны сейчас обсуждают разведку новых месторождений редкоземельных элементов, также ведутся серьезные переговоры по сотрудничеству в области ядерной энергетики. Важными сферами взаимодействия двух стран являются также сельское хозяйство и фармацевтика, отмечали в Кремле.
ЧЕРЕДА МЕЖДУНАРОДНЫХ ВСТРЕЧ
Также в пятницу в Индии состоится традиционный Деловой форум БРИКС, который предваряет ежегодные саммиты объединения. Президент России и другие лидеры выступят на пленарной сессии форума. Речь Путина будет посвящена вопросам торгово-экономического сотрудничества стран объединения.
В этот же день у российского лидера запланировано несколько отдельных двусторонних встреч на полях саммита. Путин проведет переговоры с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой и премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.
Российский лидер также побеседует с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф. Кроме того, сейчас прорабатывается возможность его встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.
ОСНОВНОЙ ДЕНЬ САММИТА БРИКС
Основная программа саммита БРИКС в Индии начнется в субботу. Путин вместе с другими лидерами объединения в этот день примет участие в основном заседании. В этом формате с российской стороны также будет участвовать делегация из четырех человек, в которую войдут замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, вице-премьер РФ Алексей Оверчук, глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента Ушаков.
Лидеры объединения на этом заседании планируют обсудить актуальные проблемы глобальной и региональной повестки дня, а также итоги двадцатилетнего взаимодействия в различных сферах и перспективы дальнейшей реализации совместных проектов. Как ожидается, по итогам участники примут совместную декларацию.
Позже в этот день они посетят выставку инноваций Индии, а также фотовыставку, посвященную 20-летию БРИКС. Кроме того, лидеры объединения вместе примут участие в символической церемонии посадки дерева, а позже отправятся на торжественный прием от имени премьера Индии Моди.
ПРОДОЛЖЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНТАКТОВ
Также в субботу у Путина на полях саммита запланированы отдельные двусторонние встречи с премьер-министром Эфиопии Абий Ахмедом и с наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном.
Как отмечал помощник президента Ушаков, отдельных двусторонних переговоров Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, который также прибудет на саммит БРИКС, не запланировано, но они наверняка пообщаются "на ногах" в кулуарах саммита. Лидеры России и Китая встречались недавно на полях ШОС в Киргизии и тогда договорились, что проведут обстоятельные переговоры в рамках саммита АТЭС в Китае в ноябре.
На воскресенье намечена расширенная встреча в формате БРИКС+, в которой примут участие Путин и другие лидеры объединения, а также представители стран-партнеров БРИКС.