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Запад пытается удержать экономическое лидерство

Запад пытается удержать экономическое лидерство - 11.09.2026, ПРАЙМ

Запад пытается удержать экономическое лидерство

Запад пускает в ход прямое уничтожение объектов и трубопроводов в попытках удержать экономическое лидерство, заявил президент РФ Владимир Путин. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T15:51+0300

2026-09-11T15:51+0300

2026-09-11T17:08+0300

нефть

газ

запад

индия

иран

владимир путин

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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Запад пускает в ход прямое уничтожение объектов и трубопроводов в попытках удержать экономическое лидерство, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Российский лидер принял участие в деловом форуме БРИКС в Нью-Дели."К сожалению, ваши западные конкуренты сегодня пытаются любыми путями вернуть свое былое лидерство. Эта конкуренция сегодня обретает неприглядные формы, о чем здесь тоже вот только что коллега из Ирана говорил. Причем такие неприглядные формы на государственном уровне, в ход идут даже инструменты прямого физического воздействия или уничтожения промышленных и логистических объектов, трубопроводов и так далее", - сказал Путин.Глава государства добавил, что Запад предпринимает попытки блокировать международные транспортные коридоры, захватывать морские суда.Ранее Путин заявлял, что Россия будет зеркально отвечать на любые попытки захвата своих торговых судов, будет делать это в любых акваториях.

запад

индия

иран

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нефть, газ, запад, индия, иран, владимир путин