Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Запад пытается удержать экономическое лидерство - 11.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260911/putin-873237555.html
Запад пытается удержать экономическое лидерство
Запад пытается удержать экономическое лидерство - 11.09.2026, ПРАЙМ
Запад пытается удержать экономическое лидерство
Запад пускает в ход прямое уничтожение объектов и трубопроводов в попытках удержать экономическое лидерство, заявил президент РФ Владимир Путин. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T15:51+0300
2026-09-11T17:08+0300
нефть
газ
запад
индия
иран
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873237555.jpg?1789135691
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Запад пускает в ход прямое уничтожение объектов и трубопроводов в попытках удержать экономическое лидерство, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Российский лидер принял участие в деловом форуме БРИКС в Нью-Дели."К сожалению, ваши западные конкуренты сегодня пытаются любыми путями вернуть свое былое лидерство. Эта конкуренция сегодня обретает неприглядные формы, о чем здесь тоже вот только что коллега из Ирана говорил. Причем такие неприглядные формы на государственном уровне, в ход идут даже инструменты прямого физического воздействия или уничтожения промышленных и логистических объектов, трубопроводов и так далее", - сказал Путин.Глава государства добавил, что Запад предпринимает попытки блокировать международные транспортные коридоры, захватывать морские суда.Ранее Путин заявлял, что Россия будет зеркально отвечать на любые попытки захвата своих торговых судов, будет делать это в любых акваториях.
запад
индия
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, газ, запад, индия, иран, владимир путин
Нефть, Газ, ЗАПАД, ИНДИЯ, ИРАН, Владимир Путин
15:51 11.09.2026 (обновлено: 17:08 11.09.2026)
 
Запад пытается удержать экономическое лидерство

Путин: Запад уничтожает объекты и трубопроводы в попытке удержать экономическое лидерство

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Запад пускает в ход прямое уничтожение объектов и трубопроводов в попытках удержать экономическое лидерство, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Российский лидер принял участие в деловом форуме БРИКС в Нью-Дели.
"К сожалению, ваши западные конкуренты сегодня пытаются любыми путями вернуть свое былое лидерство. Эта конкуренция сегодня обретает неприглядные формы, о чем здесь тоже вот только что коллега из Ирана говорил. Причем такие неприглядные формы на государственном уровне, в ход идут даже инструменты прямого физического воздействия или уничтожения промышленных и логистических объектов, трубопроводов и так далее", - сказал Путин.
Глава государства добавил, что Запад предпринимает попытки блокировать международные транспортные коридоры, захватывать морские суда.
Ранее Путин заявлял, что Россия будет зеркально отвечать на любые попытки захвата своих торговых судов, будет делать это в любых акваториях.
 
НефтьГазЗАПАДИНДИЯИРАНВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала