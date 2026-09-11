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Запад пытается удержать экономическое лидерство
Запад пытается удержать экономическое лидерство - 11.09.2026, ПРАЙМ
Запад пытается удержать экономическое лидерство
Запад пускает в ход прямое уничтожение объектов и трубопроводов в попытках удержать экономическое лидерство, заявил президент РФ Владимир Путин. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T15:51+0300
2026-09-11T15:51+0300
2026-09-11T17:08+0300
нефть
газ
запад
индия
иран
владимир путин
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Запад пускает в ход прямое уничтожение объектов и трубопроводов в попытках удержать экономическое лидерство, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Российский лидер принял участие в деловом форуме БРИКС в Нью-Дели."К сожалению, ваши западные конкуренты сегодня пытаются любыми путями вернуть свое былое лидерство. Эта конкуренция сегодня обретает неприглядные формы, о чем здесь тоже вот только что коллега из Ирана говорил. Причем такие неприглядные формы на государственном уровне, в ход идут даже инструменты прямого физического воздействия или уничтожения промышленных и логистических объектов, трубопроводов и так далее", - сказал Путин.Глава государства добавил, что Запад предпринимает попытки блокировать международные транспортные коридоры, захватывать морские суда.Ранее Путин заявлял, что Россия будет зеркально отвечать на любые попытки захвата своих торговых судов, будет делать это в любых акваториях.
запад
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иран
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нефть, газ, запад, индия, иран, владимир путин
Нефть, Газ, ЗАПАД, ИНДИЯ, ИРАН, Владимир Путин
Запад пытается удержать экономическое лидерство
Путин: Запад уничтожает объекты и трубопроводы в попытке удержать экономическое лидерство