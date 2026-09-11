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Цена нефти Brent останется в повышенном диапазоне, считают аналитики
Цена нефти Brent останется в повышенном диапазоне, считают аналитики - 11.09.2026, ПРАЙМ
Цена нефти Brent останется в повышенном диапазоне, считают аналитики
Цена нефти марки Brent как минимум сохранится в текущем повышенном диапазоне, 104-110 долларов за баррель, пока не будет подтверждения о деэскалации конфликта... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T12:50+0300
2026-09-11T12:50+0300
2026-09-11T12:50+0300
нефть
мировая экономика
сша
иран
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Цена нефти марки Brent как минимум сохранится в текущем повышенном диапазоне, 104-110 долларов за баррель, пока не будет подтверждения о деэскалации конфликта между США и Ираном, заявили РИА Новости аналитики "Сберинвестиций". "Устойчивое снижение цен потребует подтверждения деэскалации и восстановления безопасного судоходства через Ормузский пролив и Красное море. Пока этого не происходит, Brent, на наш взгляд, останется в повышенном диапазоне 104-110 долларов за баррель. Закрепление выше 110 долларов откроет путь к следующему ориентиру в 115 долларов за баррель", - говорится в сообщении аналитиков. Цена барреля Brent накануне превысила 109 долларов - впервые с 21 мая, но затем немного скорректировалась - до чуть менее 105 долларов за баррель. Рост котировок в последние дни был вызван не столько изменением баланса спроса и предложения, сколько резким расширением "геополитической премии", объяснили аналитики. "Заявления США и Ирана указывают на готовность сторон к затяжному конфликту, что поддерживает высокую неопределенность для нефтяных поставок", - поясняют аналитики. "В центре внимания остаются атаки на суда в районе Ормузского пролива и захват хуситами порта Моха на Красном море. Контроль над портом позволяет угрожать судоходству в районе Баб-эль-Мандебского пролива - одного из стратегических маршрутов мировой торговли энергоресурсами", - добавили они. При этом фундаментальная статистика пока не подтверждает дефицит нефти в полном масштабе, утверждают аналитики. Запасы нефти в США за неделю сократились лишь на 0,4 миллиона баррелей при ожиданиях снижения на 1,4 миллиона, а запасы дистиллятов выросли на 2,1 миллиона баррелей. ОПЕК в пятый раз подряд понизила прогноз роста мирового спроса на нефть т=на текущий год, до 380 тысяч баррелей в сутки. Однако эти данные не смогли компенсировать влияние рисков для экспорта с Ближнего Востока. "Коррекция после роста до 109 долларов выглядит естественной фиксацией прибыли, тем более после заявления (американского президента - ред.) Дональда Трампа о возможности завершения войны до ноябрьских промежуточных выборов", - заключили аналитики.
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нефть, мировая экономика, сша, иран, ормузский пролив, дональд трамп, опек
Нефть, Мировая экономика, США, ИРАН, Ормузский пролив, Дональд Трамп, ОПЕК
Цена нефти Brent останется в повышенном диапазоне, считают аналитики
"Сберинвестиции": цена нефти марки Brent сохранится в повышенном диапазоне до 110 долларов
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Цена нефти марки Brent как минимум сохранится в текущем повышенном диапазоне, 104-110 долларов за баррель, пока не будет подтверждения о деэскалации конфликта между США и Ираном, заявили РИА Новости аналитики "Сберинвестиций".
"Устойчивое снижение цен потребует подтверждения деэскалации и восстановления безопасного судоходства через Ормузский пролив
и Красное море
. Пока этого не происходит, Brent, на наш взгляд, останется в повышенном диапазоне 104-110 долларов за баррель. Закрепление выше 110 долларов откроет путь к следующему ориентиру в 115 долларов за баррель", - говорится в сообщении аналитиков.
Цена барреля Brent накануне превысила 109 долларов - впервые с 21 мая, но затем немного скорректировалась - до чуть менее 105 долларов за баррель. Рост котировок в последние дни был вызван не столько изменением баланса спроса и предложения, сколько резким расширением "геополитической премии", объяснили аналитики.
"Заявления США
и Ирана
указывают на готовность сторон к затяжному конфликту, что поддерживает высокую неопределенность для нефтяных поставок", - поясняют аналитики.
"В центре внимания остаются атаки на суда в районе Ормузского пролива и захват хуситами порта Моха на Красном море. Контроль над портом позволяет угрожать судоходству в районе Баб-эль-Мандебского пролива - одного из стратегических маршрутов мировой торговли энергоресурсами", - добавили они.
При этом фундаментальная статистика пока не подтверждает дефицит нефти в полном масштабе, утверждают аналитики.
Запасы нефти в США за неделю сократились лишь на 0,4 миллиона баррелей при ожиданиях снижения на 1,4 миллиона, а запасы дистиллятов выросли на 2,1 миллиона баррелей. ОПЕК
в пятый раз подряд понизила прогноз роста мирового спроса на нефть т=на текущий год, до 380 тысяч баррелей в сутки. Однако эти данные не смогли компенсировать влияние рисков для экспорта с Ближнего Востока
.
"Коррекция после роста до 109 долларов выглядит естественной фиксацией прибыли, тем более после заявления (американского президента - ред.) Дональда Трампа
о возможности завершения войны до ноябрьских промежуточных выборов", - заключили аналитики.