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СДЭК назвал самые необычные заказы россиян в летний период

СДЭК назвал самые необычные заказы россиян в летний период - 11.09.2026, ПРАЙМ

СДЭК назвал самые необычные заказы россиян в летний период

Самыми необычными заказами россиян в летний период стали алтайский варган, тапочки-ракоходы и амулет для похудения, а всего за лето было отправлено на 6,5%... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T09:15+0300

2026-09-11T09:15+0300

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Самыми необычными заказами россиян в летний период стали алтайский варган, тапочки-ракоходы и амулет для похудения, а всего за лето было отправлено на 6,5% больше посылок, чем в аналогичном прошлогоднем периоде, рассказали РИА Новости в компании СДЭК. "За лето россияне отправили на 6,5% больше посылок, чем годом ранее. Пик пришелся на 15 июня… Среди необычных летних отправлений - алтайский варган, ракоходы, надувной круг с хвостом русалки, сумка-гусь, амулет для похудения, брелок-диктофон и съемник для обуви в виде жука-скарабея", - сообщили в компании. Там отметили, что летом самой популярной категорией стали одежда и обувь - 14,8% всех отправлений. "Дальше идут товары для красоты и ухода (10,6%) и бытовая техника с электроникой (10,5%). В пятерку вошли документы (7,1%) и подарки с сувенирами (6,2%)", - перечислили в СДЭК. Уточняется, что в региональном разрезе лидерами среди городов отправителей и получателей посылок по-прежнему остаются Москва и Петербург. В пятерку отправителей вошли также Новосибирск, Екатеринбург и Ростов-на-Дону, а получателей - Екатеринбург, Краснодар и Новосибирск. Из других стран больше всего отправлений уходило из Казахстана, Белоруссии, США, Киргизии. Получают посылки чаще всего жители Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Армении и Узбекистана, заключили в компании.

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