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Нефтепровод в Саудовской Аравии подвергся ударам, пишет CNN
Нефтепровод в Саудовской Аравии подвергся ударам, пишет CNN - 11.09.2026, ПРАЙМ
Нефтепровод в Саудовской Аравии подвергся ударам, пишет CNN
Телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников утверждает, что в четверг нефтепровод в Саудовской Аравии подвергся ударам. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T20:49+0300
2026-09-11T20:49+0300
2026-09-11T20:57+0300
нефть
саудовская аравия
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников утверждает, что в четверг нефтепровод в Саудовской Аравии подвергся ударам. "В четверг важная система нефтепроводов в Саудовской Аравии была обстреляна снарядами", - говорится в материале телеканала. По его данным, удары были нанесены БПЛА, запущенными с территории Ирака. По словам одного из источников, в результате ударов были поражены насосные станции, расположенные рядом с трубопроводом. Как отмечает CNN, пока неясно, кто стоит за обстрелами и были ли повреждены участки самого трубопровода.
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нефть, саудовская аравия, ирак, cnn
Нефть, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ИРАК, CNN
Нефтепровод в Саудовской Аравии подвергся ударам, пишет CNN
CNN: нефтепровод в Саудовской Аравии подвергся ударам БПЛА, запущенными с территории Ирака
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников утверждает, что в четверг нефтепровод в Саудовской Аравии подвергся ударам.
"В четверг важная система нефтепроводов в Саудовской Аравии была обстреляна снарядами", - говорится в материале телеканала.
По его данным, удары были нанесены БПЛА, запущенными с территории Ирака.
По словам одного из источников, в результате ударов были поражены насосные станции, расположенные рядом с трубопроводом.
Как отмечает CNN, пока неясно, кто стоит за обстрелами и были ли повреждены участки самого трубопровода.