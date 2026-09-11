https://1prime.ru/20260911/spros-873211430.html
Спрос на автобусные туры по России летом вырос на 19%
Спрос на автобусные туры по России летом вырос на 19% - 11.09.2026, ПРАЙМ
Спрос на автобусные туры по России летом вырос на 19%
Спрос россиян на автобусные туры по России этим летом вырос на 19%, при этом резко увеличился интерес к малознакомым местам, рассказал РИА Новости член совета... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T04:48+0300
2026-09-11T04:48+0300
2026-09-11T04:48+0300
бизнес
туризм
россия
кавказ
дербент
калуга
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873211430.jpg?1789091286
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Спрос россиян на автобусные туры по России этим летом вырос на 19%, при этом резко увеличился интерес к малознакомым местам, рассказал РИА Новости член совета директоров сервиса путешествий "Туту" Игорь Сивец.
"На виды транспорта можно обратить внимание. Растет спрос на автобусные направления - поездки выросли на 19%. И здесь можно выделить такие малознакомые туристам места, как Спас-Клепики - плюс 123%. Великие Луки - больше 120%", - сказал Сивец.
По его словам, спрос на автобусные поездки в Красноусольский вырос на 108%, а в Сортавалу - на 84%. "Это огромные показатели по сравнению с средними по стране", - заметил он.
Сивец также обратил внимание на интерес к железнодорожной перевозке на Кавказ. Так, по направлению Дербента увеличение составляет порядка 130%.
Среди трендов он выделил рост спроса на отели в городах, куда туристы раньше ездили одним днем. "Так, в Йошкар-Оле спрос на них летом вырос на 130%, а в Калуге – на 113%", - добавил Сивец.
Помимо этого он поделился, что раньше люди на неделю ездили в командировку, а после оставались еще на 1-2 дня дня, чтобы посмотреть город. "Сейчас новый тренд: люди едут на две недели в отпуск, а потом еще берут три недели удаленной работы", - заключил он.
кавказ
дербент
калуга
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, туризм, россия, кавказ, дербент, калуга
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, КАВКАЗ, Дербент, Калуга
Спрос на автобусные туры по России летом вырос на 19%
Эксперт Сивец: спрос на автобусные туры по России летом вырос на 19%
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Спрос россиян на автобусные туры по России этим летом вырос на 19%, при этом резко увеличился интерес к малознакомым местам, рассказал РИА Новости член совета директоров сервиса путешествий "Туту" Игорь Сивец.
"На виды транспорта можно обратить внимание. Растет спрос на автобусные направления - поездки выросли на 19%. И здесь можно выделить такие малознакомые туристам места, как Спас-Клепики - плюс 123%. Великие Луки - больше 120%", - сказал Сивец.
По его словам, спрос на автобусные поездки в Красноусольский вырос на 108%, а в Сортавалу - на 84%. "Это огромные показатели по сравнению с средними по стране", - заметил он.
Сивец также обратил внимание на интерес к железнодорожной перевозке на Кавказ. Так, по направлению Дербента увеличение составляет порядка 130%.
Среди трендов он выделил рост спроса на отели в городах, куда туристы раньше ездили одним днем. "Так, в Йошкар-Оле спрос на них летом вырос на 130%, а в Калуге – на 113%", - добавил Сивец.
Помимо этого он поделился, что раньше люди на неделю ездили в командировку, а после оставались еще на 1-2 дня дня, чтобы посмотреть город. "Сейчас новый тренд: люди едут на две недели в отпуск, а потом еще берут три недели удаленной работы", - заключил он.