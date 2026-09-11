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Спрос на автобусные туры по России летом вырос на 19%

Спрос на автобусные туры по России летом вырос на 19% - 11.09.2026, ПРАЙМ

Спрос на автобусные туры по России летом вырос на 19%

Спрос россиян на автобусные туры по России этим летом вырос на 19%, при этом резко увеличился интерес к малознакомым местам, рассказал РИА Новости член совета... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T04:48+0300

2026-09-11T04:48+0300

2026-09-11T04:48+0300

бизнес

туризм

россия

кавказ

дербент

калуга

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Спрос россиян на автобусные туры по России этим летом вырос на 19%, при этом резко увеличился интерес к малознакомым местам, рассказал РИА Новости член совета директоров сервиса путешествий "Туту" Игорь Сивец. "На виды транспорта можно обратить внимание. Растет спрос на автобусные направления - поездки выросли на 19%. И здесь можно выделить такие малознакомые туристам места, как Спас-Клепики - плюс 123%. Великие Луки - больше 120%", - сказал Сивец. По его словам, спрос на автобусные поездки в Красноусольский вырос на 108%, а в Сортавалу - на 84%. "Это огромные показатели по сравнению с средними по стране", - заметил он. Сивец также обратил внимание на интерес к железнодорожной перевозке на Кавказ. Так, по направлению Дербента увеличение составляет порядка 130%. Среди трендов он выделил рост спроса на отели в городах, куда туристы раньше ездили одним днем. "Так, в Йошкар-Оле спрос на них летом вырос на 130%, а в Калуге – на 113%", - добавил Сивец. Помимо этого он поделился, что раньше люди на неделю ездили в командировку, а после оставались еще на 1-2 дня дня, чтобы посмотреть город. "Сейчас новый тренд: люди едут на две недели в отпуск, а потом еще берут три недели удаленной работы", - заключил он.

кавказ

дербент

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бизнес, туризм, россия, кавказ, дербент, калуга