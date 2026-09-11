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Связь 5G начала появляться у россиян
Связь 5G начала появляться у россиян - 11.09.2026, ПРАЙМ
Связь 5G начала появляться у россиян
Связь пятого поколения 5G начала появляться у россиян, заметил корреспондент РИА Новости. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T10:42+0300
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Связь пятого поколения 5G начала появляться у россиян, заметил корреспондент РИА Новости. Ранее в пятницу Минцифры сообщило, что "большая четверка" операторов связи запустила 5G в 16 городах России, доступ уже получили 10 миллионов абонентов, прорабатывается запуск еще в 50 городах до конца года. Россияне стали замечать, что на смартфонах значок мобильного интернета изменился с LTE на 5G. Как сообщило ведомство, новый для России стандарт связи в частности доступен в Москве, Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Волгограде, Челябинске.
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технологии, россия, москва, петербург, новосибирск
Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, Петербург, НОВОСИБИРСК
Связь 5G начала появляться у россиян
Россияне стали замечать, что на смартфонах изменился значок мобильного интернета