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Связь 5G начала появляться у россиян

Связь 5G начала появляться у россиян - 11.09.2026, ПРАЙМ

Связь 5G начала появляться у россиян

Связь пятого поколения 5G начала появляться у россиян, заметил корреспондент РИА Новости. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T10:42+0300

2026-09-11T10:42+0300

2026-09-11T10:42+0300

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Связь пятого поколения 5G начала появляться у россиян, заметил корреспондент РИА Новости. Ранее в пятницу Минцифры сообщило, что "большая четверка" операторов связи запустила 5G в 16 городах России, доступ уже получили 10 миллионов абонентов, прорабатывается запуск еще в 50 городах до конца года. Россияне стали замечать, что на смартфонах значок мобильного интернета изменился с LTE на 5G. Как сообщило ведомство, новый для России стандарт связи в частности доступен в Москве, Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Волгограде, Челябинске.

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технологии, россия, москва, петербург, новосибирск