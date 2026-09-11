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Связь 5G начала появляться у россиян - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Связь 5G начала появляться у россиян
Связь 5G начала появляться у россиян - 11.09.2026, ПРАЙМ
Связь 5G начала появляться у россиян
Связь пятого поколения 5G начала появляться у россиян, заметил корреспондент РИА Новости. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T10:42+0300
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Связь пятого поколения 5G начала появляться у россиян, заметил корреспондент РИА Новости. Ранее в пятницу Минцифры сообщило, что "большая четверка" операторов связи запустила 5G в 16 городах России, доступ уже получили 10 миллионов абонентов, прорабатывается запуск еще в 50 городах до конца года. Россияне стали замечать, что на смартфонах значок мобильного интернета изменился с LTE на 5G. Как сообщило ведомство, новый для России стандарт связи в частности доступен в Москве, Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Волгограде, Челябинске.
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технологии, россия, москва, петербург, новосибирск
Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, Петербург, НОВОСИБИРСК
10:42 11.09.2026
 
Связь 5G начала появляться у россиян

Россияне стали замечать, что на смартфонах изменился значок мобильного интернета

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкМобильный телефон
Мобильный телефон - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2026
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Связь пятого поколения 5G начала появляться у россиян, заметил корреспондент РИА Новости.
Ранее в пятницу Минцифры сообщило, что "большая четверка" операторов связи запустила 5G в 16 городах России, доступ уже получили 10 миллионов абонентов, прорабатывается запуск еще в 50 городах до конца года.
Россияне стали замечать, что на смартфонах значок мобильного интернета изменился с LTE на 5G.
Как сообщило ведомство, новый для России стандарт связи в частности доступен в Москве, Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Волгограде, Челябинске.
Мачта базовой станции сотовой связи. - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2026
В России запустили коммерческие сети связи 5G, сообщило Минцифры
09:58
 
ТехнологииРОССИЯМОСКВАПетербургНОВОСИБИРСК
 
 
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