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АТОР: всплеска обращений туристов с COVID-19 к врачам в Таиланде нет

АТОР: всплеска обращений туристов с COVID-19 к врачам в Таиланде нет - 11.09.2026, ПРАЙМ

АТОР: всплеска обращений туристов с COVID-19 к врачам в Таиланде нет

Всплеска обращений туристов с ковидом к врачам по страховым полисам в Таиланде нет, рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР). | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T10:52+0300

2026-09-11T10:52+0300

2026-09-11T10:52+0300

туризм

бизнес

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Всплеска обращений туристов с ковидом к врачам по страховым полисам в Таиланде нет, рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ранее в четверг ряд СМИ сообщил о вспышке ковида среди туристов из России на таиландском острове Пхукет, а также о том, что заболевание сопровождается высокой температурой, сильной головной болью и ломотой в теле, которые СМИ назвали тяжелыми симптомами коронавирусной инфекции. "По данным крупнейших страховых компаний, всплеска обращений туристов к врачам по страховым полисам в Таиланде с COVID-19 нет", - говорится в сообщении ассоциации. В АТОР добавили, что поводов для паники нет: лечение ковида любой формы входит в страховое покрытие всех полисов, которые включены в пакеты туроператоров, отправляющих туристов за рубеж.

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туризм, бизнес, общество , таиланд, пхукет, атор