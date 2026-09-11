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Цена нефти марки Brent превысила 109 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent превысила 109 долларов за баррель - 11.09.2026, ПРАЙМ
Цена нефти марки Brent превысила 109 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent превысила 109 долларов за баррель впервые с 21 мая, следует из данных торгов. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T00:56+0300
2026-09-11T00:56+0300
2026-09-11T00:56+0300
нефть
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Цена нефти марки Brent превысила 109 долларов за баррель впервые с 21 мая, следует из данных торгов.
По состоянию на 00.33 мск пятницы цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составляла 109,12 доллара за баррель.
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нефть
Цена нефти марки Brent превысила 109 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent превысила 109 долларов за баррель впервые с 21 мая