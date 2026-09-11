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Цены на нефть готовятся завершить неделю заметным ростом

Цены на нефть готовятся завершить неделю заметным ростом - 11.09.2026, ПРАЙМ

Цены на нефть готовятся завершить неделю заметным ростом

Мировые цены на нефть в пятницу вечером снижаются на 2-2,5%, при этом неделю котировки готовятся завершить в заметном плюсе, свидетельствуют данные торгов. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T20:25+0300

2026-09-11T20:25+0300

2026-09-11T20:29+0300

нефть

рынок

саудовская аравия

ближний восток

йемен

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером снижаются на 2-2,5%, при этом неделю котировки готовятся завершить в заметном плюсе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 20.03 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 2,45% относительно предыдущего закрытия - до 104,98 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 2,32%, до 100,09 доллара за баррель. С понедельника Brent и WTI подорожали почти на 9%. Инвесторы следят за напряженной ситуацией на Ближнем Востоке. Хуситы активизировали военные действия против правительственных войск в Йемене и Саудовской Аравии с середины июля после четырехлетнего перерыва после ударов по аэропорту Саны саудовскими ВВС в момент приземления иранского самолета с делегацией хуситов на борту. "Возобновление полномасштабной войны между Саудовской Аравией и хуситами может стать потенциальным катализатором реализации нашего сценария роста цен на нефть", - цитирует агентство Блумберг аналитиков RBC Capital Markets. В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 11 сентября их число выросло на 1 - до 450 установок.

саудовская аравия

ближний восток

йемен

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нефть, рынок, саудовская аравия, ближний восток, йемен