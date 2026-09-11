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Юань на Мосбирже завершил неделю падением до 12,51 рубля

Юань на Мосбирже завершил неделю падением до 12,51 рубля - 11.09.2026, ПРАЙМ

Юань на Мосбирже завершил неделю падением до 12,51 рубля

Рубль по итогам торгов пятницы и за неделю вырос по отношению к юаню, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,51 рубля, следует из данных Московской... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T19:21+0300

2026-09-11T19:21+0300

2026-09-11T19:21+0300

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы и за неделю вырос по отношению к юаню, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,51 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 2 копейки и составил 12,51 рубля. Юань за рабочую неделю упал на 27 копеек, диапазон колебаний за неделю составил 12,48-12,98 рубля.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, юань, рубль, валюта, курсы валют, россия, торги