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Юань на Мосбирже завершил неделю падением до 12,51 рубля
Юань на Мосбирже завершил неделю падением до 12,51 рубля - 11.09.2026, ПРАЙМ
Юань на Мосбирже завершил неделю падением до 12,51 рубля
Рубль по итогам торгов пятницы и за неделю вырос по отношению к юаню, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,51 рубля, следует из данных Московской... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T19:21+0300
2026-09-11T19:21+0300
2026-09-11T19:21+0300
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы и за неделю вырос по отношению к юаню, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,51 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 2 копейки и составил 12,51 рубля. Юань за рабочую неделю упал на 27 копеек, диапазон колебаний за неделю составил 12,48-12,98 рубля.
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Юань на Мосбирже завершил неделю падением до 12,51 рубля
Курс юаня на Мосбирже за день торгов снизился на две копейки и составил 12,51 рубля