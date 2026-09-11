Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Коммерческие запасы нефти в ОЭСР выросли на 30,7 миллиона баррелей - 11.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260911/zapasy-873220217.html
Коммерческие запасы нефти в ОЭСР выросли на 30,7 миллиона баррелей
Коммерческие запасы нефти в ОЭСР выросли на 30,7 миллиона баррелей - 11.09.2026, ПРАЙМ
Коммерческие запасы нефти в ОЭСР выросли на 30,7 миллиона баррелей
Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в июле увеличились на 30,7 миллиона баррелей по | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T11:16+0300
2026-09-11T11:16+0300
нефть
южная америка
азия
европа
оэср
мэа
опек
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873220217.jpg?1789114596
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в июле увеличились на 30,7 миллиона баррелей по сравнению с июнем, до 2,772 миллиарда баррелей, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА). “Коммерческие запасы (нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР - ред.) подскочили на 30,7 миллиона баррелей, что в два раза превышает их средний сезонный прирост. Они составили 2 772 миллиона баррелей, приблизившись к своему пятилетнему показателю, но оставаясь на 48,6 миллиона баррелей ниже уровня прошлого года", - говорится в отчете. Так, запасы увеличились в странах Северной и Южной Америки - на 27,5 миллиона баррелей, а также Азии и Океании - на 13,9 миллиона. В то же время в Европе они сократились на 10,7 миллиона баррелей. Запасы только нефти в ОЭСР в июле выросли на 28,7 миллионов баррелей, однако остались на самом низком уровне для этого месяца с 2022 года, указывает МЭА. Запасы нефтепродуктов увеличились на 2,1 миллиона баррелей. Мировые наблюдаемые запасы нефти сократились на 95 миллиона баррелей, или на 3,1 миллиона баррелей в сутки, уточняется в докладе. Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР. Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.
южная америка
азия
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, южная америка, азия, европа, оэср, мэа, опек
Нефть, ЮЖНАЯ АМЕРИКА, АЗИЯ, ЕВРОПА, ОЭСР, МЭА, ОПЕК
11:16 11.09.2026
 
Коммерческие запасы нефти в ОЭСР выросли на 30,7 миллиона баррелей

МЭА: коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР в июле выросли на 30,7 миллиона баррелей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в июле увеличились на 30,7 миллиона баррелей по сравнению с июнем, до 2,772 миллиарда баррелей, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
“Коммерческие запасы (нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР - ред.) подскочили на 30,7 миллиона баррелей, что в два раза превышает их средний сезонный прирост. Они составили 2 772 миллиона баррелей, приблизившись к своему пятилетнему показателю, но оставаясь на 48,6 миллиона баррелей ниже уровня прошлого года", - говорится в отчете.
Так, запасы увеличились в странах Северной и Южной Америки - на 27,5 миллиона баррелей, а также Азии и Океании - на 13,9 миллиона. В то же время в Европе они сократились на 10,7 миллиона баррелей.
Запасы только нефти в ОЭСР в июле выросли на 28,7 миллионов баррелей, однако остались на самом низком уровне для этого месяца с 2022 года, указывает МЭА. Запасы нефтепродуктов увеличились на 2,1 миллиона баррелей.
Мировые наблюдаемые запасы нефти сократились на 95 миллиона баррелей, или на 3,1 миллиона баррелей в сутки, уточняется в докладе.
Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+.
Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР. Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.
 
НефтьЮЖНАЯ АМЕРИКААЗИЯЕВРОПАОЭСРМЭАОПЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала