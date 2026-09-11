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Коммерческие запасы нефти в ОЭСР выросли на 30,7 миллиона баррелей

Коммерческие запасы нефти в ОЭСР выросли на 30,7 миллиона баррелей - 11.09.2026, ПРАЙМ

Коммерческие запасы нефти в ОЭСР выросли на 30,7 миллиона баррелей

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в июле увеличились на 30,7 миллиона баррелей по | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T11:16+0300

2026-09-11T11:16+0300

2026-09-11T11:16+0300

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в июле увеличились на 30,7 миллиона баррелей по сравнению с июнем, до 2,772 миллиарда баррелей, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА). “Коммерческие запасы (нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР - ред.) подскочили на 30,7 миллиона баррелей, что в два раза превышает их средний сезонный прирост. Они составили 2 772 миллиона баррелей, приблизившись к своему пятилетнему показателю, но оставаясь на 48,6 миллиона баррелей ниже уровня прошлого года", - говорится в отчете. Так, запасы увеличились в странах Северной и Южной Америки - на 27,5 миллиона баррелей, а также Азии и Океании - на 13,9 миллиона. В то же время в Европе они сократились на 10,7 миллиона баррелей. Запасы только нефти в ОЭСР в июле выросли на 28,7 миллионов баррелей, однако остались на самом низком уровне для этого месяца с 2022 года, указывает МЭА. Запасы нефтепродуктов увеличились на 2,1 миллиона баррелей. Мировые наблюдаемые запасы нефти сократились на 95 миллиона баррелей, или на 3,1 миллиона баррелей в сутки, уточняется в докладе. Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР. Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.

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нефть, южная америка, азия, европа, оэср, мэа, опек