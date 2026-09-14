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В Афганистане опубликовали уставы горнодобывающей компании и компании - 14.09.2026, ПРАЙМ
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В Афганистане опубликовали уставы горнодобывающей компании и компании
В Афганистане опубликовали уставы горнодобывающей компании и компании - 14.09.2026, ПРАЙМ
В Афганистане опубликовали уставы горнодобывающей компании и компании
Министерство юстиции Афганистана опубликовало в своем официальном вестнике устав горнодобывающей компании и устав компании по эксплуатации нефтегазовых... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T10:06+0300
2026-09-14T10:06+0300
газ
нефть
афганистан
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Министерство юстиции Афганистана опубликовало в своем официальном вестнике устав горнодобывающей компании и устав компании по эксплуатации нефтегазовых месторождений, в соответствии с которыми теперь будут работать все предприятия, осуществляющие свою деятельность в этих областях. Как сообщает пресс-служба минюста, документы, имеющие силу закона, были предварительно одобрены верховным лидером Афганистана Хайбатуллой Ахундзадой. "Каждый из этих уставов состоит из введения, трех разделов, двух глав и 27 статей. В документах прописаны структура компаний, должностные обязанности руководства, полномочия министра горнодобывающей промышленности и совета директоров", - говорится в сообщении. Согласно информации минюста, помимо прочего уставы прописывают вопросы формирования и использования капитала, создания финансовых резервов, системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности, проведения аудита, условия слияния, ликвидации и другие положения. Афганистан обладает значительными запасами разнообразных полезных ископаемых. По оценкам министерства горнорудной промышленности и нефти страны, общая стоимость минеральных ресурсов может составлять от 1 триллиона до 3 триллионов долларов. Основные виды полезных ископаемых в Афганистане составляют железо, медь, золото, литий, редкоземельне металлы, бериллий, нефть, природный газ, уголь, драгоценные и полудрагоценные камни, сера, соль, гипс, тальк, магнезит, барит и целестин.
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газ, нефть, афганистан
Газ, Нефть, АФГАНИСТАН
10:06 14.09.2026
 
В Афганистане опубликовали уставы горнодобывающей компании и компании

Минюст Афганистана опубликовал устав горнодобывающей компании

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Министерство юстиции Афганистана опубликовало в своем официальном вестнике устав горнодобывающей компании и устав компании по эксплуатации нефтегазовых месторождений, в соответствии с которыми теперь будут работать все предприятия, осуществляющие свою деятельность в этих областях.
Как сообщает пресс-служба минюста, документы, имеющие силу закона, были предварительно одобрены верховным лидером Афганистана Хайбатуллой Ахундзадой.
"Каждый из этих уставов состоит из введения, трех разделов, двух глав и 27 статей. В документах прописаны структура компаний, должностные обязанности руководства, полномочия министра горнодобывающей промышленности и совета директоров", - говорится в сообщении.
Согласно информации минюста, помимо прочего уставы прописывают вопросы формирования и использования капитала, создания финансовых резервов, системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности, проведения аудита, условия слияния, ликвидации и другие положения.
Афганистан обладает значительными запасами разнообразных полезных ископаемых. По оценкам министерства горнорудной промышленности и нефти страны, общая стоимость минеральных ресурсов может составлять от 1 триллиона до 3 триллионов долларов. Основные виды полезных ископаемых в Афганистане составляют железо, медь, золото, литий, редкоземельне металлы, бериллий, нефть, природный газ, уголь, драгоценные и полудрагоценные камни, сера, соль, гипс, тальк, магнезит, барит и целестин.
 
ГазНефтьАФГАНИСТАН
 
 
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