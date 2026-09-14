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Названы регионы России с самым низким уровнем безработицы - 14.09.2026, ПРАЙМ
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Названы регионы России с самым низким уровнем безработицы
Названы регионы России с самым низким уровнем безработицы - 14.09.2026, ПРАЙМ
Названы регионы России с самым низким уровнем безработицы
Нижегородская и Калужская области возглавили рейтинг российских регионов по уровню безработицы, замыкают список Ингушетия и Дагестан, свидетельствует... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T08:51+0300
2026-09-14T08:51+0300
общество
россия
ингушетия
нижегородская область
калужская область
росстат
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873259886.jpg?1789365116
МОСКВА, 14 сен – ПРАЙМ. Нижегородская и Калужская области возглавили рейтинг российских регионов по уровню безработицы, замыкают список Ингушетия и Дагестан, свидетельствует исследование РИА Новости. Снижение безработицы В 2026 году в РФ уровень безработицы остается на крайне низком уровне. По итогам второго квартала уровень безработицы, по данным Росстата, составил 2,2%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года значение показателя не изменилось. В целом же, уровень безработицы составляет менее 3% с конца 2023 года. Число безработных во втором квартале 2026 года по сравнению с вторым кварталом прошлого года сократилось на 9,8 тысячи человек (-0,6%). При этом время поиска работы немного увеличилось. По данным Росстата, на поиск работы во втором квартале 2026 года россияне в среднем затрачивали 5,5 месяца, а годом ранее этот срок составлял 5,2 месяца. При этом доля граждан в состоянии застойной безработицы, то есть тех, кто ищет работу год и более, увеличилась с 12,1% до 13,2%. На фоне сохраняющегося спроса на рабочую силу безработица во втором квартале 2026 года сократилась в большей части регионов. При этом в большинстве регионов она составила менее 3%. Для оценки ситуации в региональном разрезе эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов РФ по уровню безработицы по итогам второго квартала 2026 года. Лидеры и аутсайдеры рейтинга Лидерами рейтинга стали Нижегородская область и Калужская область, где уровень безработицы был менее 1%. В Ханты-Мансийском автономном округе, Хабаровском крае, Новгородской области и в Республике Хакасия безработица составила 1%. Всего же в шестнадцати регионах уровень безработицы был ниже 1,5%. По итогам второго квартала 2026 года в 55 регионах безработица была ниже общероссийского уровня, еще в четырех субъектах РФ безработица соответствовала общероссийскому уровню. Таким образом, выше, чем по стране в целом уровень безработицы был в 26 регионах, из которых в двух безработица превысила 10%. Наиболее высокий уровень безработицы отмечается в республиках Северного Кавказа, а замыкает рейтинг Ингушетия, где уровень безработицы составил 22,6%. По сравнению со вторым кварталом 2025 года безработица снизилась в 51 регионе. Самое заметное снижение произошло в Ингушетии, где сокращение составило 3,4 процентных пункта, Кабардино-Балкарии (-1,3 п.п.) и в Чечне (-1,2 п.п.). Рост безработицы зафиксирован в 20 регионах. Наиболее существенно она увеличилась в Свердловской (+1,2 п.п.), Кемеровской областях (+0,7 п.п.), Москве (+0,5 п.п.) и в Приморском крае (+0,5 п.п.). В 14 субъектах РФ показатель сохранился на прежнем уровне. Время поиска работы Среднее время поиска работы по регионам во втором квартале 2026 года варьировалось от месяца с небольшим до более чем десяти месяцев. Наиболее короткий срок поиска работы (менее двух месяцев) в Саратовской области, Астраханской области, Республике Калмыкия и в Ямало-Ненецком автономном округе. Самый длительный срок поиска работы зафиксирован в Еврейской автономной области (10,7 месяцев), Республике Дагестан (8,7 месяцев) и в Псковской области (8,5 месяцев). Всего же в 23 регионах среднее время поиска работы превышает полгода. В дальнейшем, по оценкам РИА Новости, на фоне сохраняющегося дефицита кадров, безработица, скорее всего, останется так же на низком уровне.
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5
4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
общество , россия, ингушетия, нижегородская область, калужская область, росстат
Общество , РОССИЯ, Ингушетия, Нижегородская область, Калужская область, Росстат
08:51 14.09.2026
 
Названы регионы России с самым низким уровнем безработицы

Нижегородская и Калужская области возглавили список регионов по уровню безработицы

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МОСКВА, 14 сен – ПРАЙМ. Нижегородская и Калужская области возглавили рейтинг российских регионов по уровню безработицы, замыкают список Ингушетия и Дагестан, свидетельствует исследование РИА Новости.

Снижение безработицы

В 2026 году в РФ уровень безработицы остается на крайне низком уровне. По итогам второго квартала уровень безработицы, по данным Росстата, составил 2,2%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года значение показателя не изменилось. В целом же, уровень безработицы составляет менее 3% с конца 2023 года. Число безработных во втором квартале 2026 года по сравнению с вторым кварталом прошлого года сократилось на 9,8 тысячи человек (-0,6%). При этом время поиска работы немного увеличилось.
По данным Росстата, на поиск работы во втором квартале 2026 года россияне в среднем затрачивали 5,5 месяца, а годом ранее этот срок составлял 5,2 месяца. При этом доля граждан в состоянии застойной безработицы, то есть тех, кто ищет работу год и более, увеличилась с 12,1% до 13,2%.
На фоне сохраняющегося спроса на рабочую силу безработица во втором квартале 2026 года сократилась в большей части регионов. При этом в большинстве регионов она составила менее 3%. Для оценки ситуации в региональном разрезе эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов РФ по уровню безработицы по итогам второго квартала 2026 года.

Лидеры и аутсайдеры рейтинга

Лидерами рейтинга стали Нижегородская область и Калужская область, где уровень безработицы был менее 1%. В Ханты-Мансийском автономном округе, Хабаровском крае, Новгородской области и в Республике Хакасия безработица составила 1%. Всего же в шестнадцати регионах уровень безработицы был ниже 1,5%.
По итогам второго квартала 2026 года в 55 регионах безработица была ниже общероссийского уровня, еще в четырех субъектах РФ безработица соответствовала общероссийскому уровню. Таким образом, выше, чем по стране в целом уровень безработицы был в 26 регионах, из которых в двух безработица превысила 10%. Наиболее высокий уровень безработицы отмечается в республиках Северного Кавказа, а замыкает рейтинг Ингушетия, где уровень безработицы составил 22,6%.
По сравнению со вторым кварталом 2025 года безработица снизилась в 51 регионе. Самое заметное снижение произошло в Ингушетии, где сокращение составило 3,4 процентных пункта, Кабардино-Балкарии (-1,3 п.п.) и в Чечне (-1,2 п.п.).
Рост безработицы зафиксирован в 20 регионах. Наиболее существенно она увеличилась в Свердловской (+1,2 п.п.), Кемеровской областях (+0,7 п.п.), Москве (+0,5 п.п.) и в Приморском крае (+0,5 п.п.). В 14 субъектах РФ показатель сохранился на прежнем уровне.

Время поиска работы

Среднее время поиска работы по регионам во втором квартале 2026 года варьировалось от месяца с небольшим до более чем десяти месяцев. Наиболее короткий срок поиска работы (менее двух месяцев) в Саратовской области, Астраханской области, Республике Калмыкия и в Ямало-Ненецком автономном округе.
Самый длительный срок поиска работы зафиксирован в Еврейской автономной области (10,7 месяцев), Республике Дагестан (8,7 месяцев) и в Псковской области (8,5 месяцев). Всего же в 23 регионах среднее время поиска работы превышает полгода.
В дальнейшем, по оценкам РИА Новости, на фоне сохраняющегося дефицита кадров, безработица, скорее всего, останется так же на низком уровне.
 
ОбществоРОССИЯИнгушетияНижегородская областьКалужская областьРосстат
 
 
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