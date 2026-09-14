Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экономика Киргизии за январь-август выросла на 11% - 14.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260914/ekonomika-873280032.html
Экономика Киргизии за январь-август выросла на 11%
Экономика Киргизии за январь-август выросла на 11% - 14.09.2026, ПРАЙМ
Экономика Киргизии за январь-август выросла на 11%
Экономика Киргизии за январь-август выросла на 11%, заявил премьер республики Адылбек Касымалиев. | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T16:45+0300
2026-09-14T16:45+0300
киргизия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873280032.jpg?1789393505
БИШКЕК, 14 сен - ПРАЙМ. Экономика Киргизии за январь-август выросла на 11%, заявил премьер республики Адылбек Касымалиев. "ВВП страны достиг 1 триллиона 397 миллиардов сомов (почти 16 миллиардов долларов - ред.), экономический рост составил 11%", - рассказал Касымалиев в понедельник на заседании кабмина республики. По словам премьера, за этот период инвестиции в основной капитал выросли на 61,2%, объем строительства - на 61%, промышленное производство - на 8,8%, сельское хозяйство - на 6,4%. "Это хорошие показатели. К празднованию Дня независимости по республике введены в эксплуатацию 105 социальных объектов, запущены 60 новых промышленных предприятий. Однако мы не должны останавливаться на достигнутом", - уточнил глава правительства. Касымалиев подчеркнул, что для страны важны не только количественные показатели роста, но и его качество, создание новых рабочих мест и влияние на благополучие граждан. "Каждое министерство, каждый государственный орган должны проанализировать показатели в своей сфере и усилить работу по направлениям, где наблюдается отставание", - уточнил глава кабмина.
киргизия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
киргизия
КИРГИЗИЯ
16:45 14.09.2026
 
Экономика Киргизии за январь-август выросла на 11%

Касымалиев: экономика Киргизии за январь-август выросла на 11%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БИШКЕК, 14 сен - ПРАЙМ. Экономика Киргизии за январь-август выросла на 11%, заявил премьер республики Адылбек Касымалиев.
"ВВП страны достиг 1 триллиона 397 миллиардов сомов (почти 16 миллиардов долларов - ред.), экономический рост составил 11%", - рассказал Касымалиев в понедельник на заседании кабмина республики.
По словам премьера, за этот период инвестиции в основной капитал выросли на 61,2%, объем строительства - на 61%, промышленное производство - на 8,8%, сельское хозяйство - на 6,4%.
"Это хорошие показатели. К празднованию Дня независимости по республике введены в эксплуатацию 105 социальных объектов, запущены 60 новых промышленных предприятий. Однако мы не должны останавливаться на достигнутом", - уточнил глава правительства.
Касымалиев подчеркнул, что для страны важны не только количественные показатели роста, но и его качество, создание новых рабочих мест и влияние на благополучие граждан.
"Каждое министерство, каждый государственный орган должны проанализировать показатели в своей сфере и усилить работу по направлениям, где наблюдается отставание", - уточнил глава кабмина.
 
КИРГИЗИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала