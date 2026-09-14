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Экономика Киргизии за январь-август выросла на 11%

Экономика Киргизии за январь-август выросла на 11% - 14.09.2026, ПРАЙМ

Экономика Киргизии за январь-август выросла на 11%

Экономика Киргизии за январь-август выросла на 11%, заявил премьер республики Адылбек Касымалиев. | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T16:45+0300

2026-09-14T16:45+0300

2026-09-14T16:45+0300

киргизия

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БИШКЕК, 14 сен - ПРАЙМ. Экономика Киргизии за январь-август выросла на 11%, заявил премьер республики Адылбек Касымалиев. "ВВП страны достиг 1 триллиона 397 миллиардов сомов (почти 16 миллиардов долларов - ред.), экономический рост составил 11%", - рассказал Касымалиев в понедельник на заседании кабмина республики. По словам премьера, за этот период инвестиции в основной капитал выросли на 61,2%, объем строительства - на 61%, промышленное производство - на 8,8%, сельское хозяйство - на 6,4%. "Это хорошие показатели. К празднованию Дня независимости по республике введены в эксплуатацию 105 социальных объектов, запущены 60 новых промышленных предприятий. Однако мы не должны останавливаться на достигнутом", - уточнил глава правительства. Касымалиев подчеркнул, что для страны важны не только количественные показатели роста, но и его качество, создание новых рабочих мест и влияние на благополучие граждан. "Каждое министерство, каждый государственный орган должны проанализировать показатели в своей сфере и усилить работу по направлениям, где наблюдается отставание", - уточнил глава кабмина.

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