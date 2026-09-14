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Цены на нефть в мире могут достичь 130 долларов за баррель, заявил эксперт
Цены на нефть в мире могут достичь 130 долларов за баррель, заявил эксперт - 14.09.2026, ПРАЙМ
Цены на нефть в мире могут достичь 130 долларов за баррель, заявил эксперт
Цены на нефть в мире могут достичь 120-130 долларов за баррель из-за длительного простоя нефтепровода "Восток - Запад" в Саудовской Аравии, такое мнение... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T20:01+0300
2026-09-14T20:01+0300
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нефть
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фонд национальной энергетической безопасности
энергетика
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Цены на нефть в мире могут достичь 120-130 долларов за баррель из-за длительного простоя нефтепровода "Восток - Запад" в Саудовской Аравии, такое мнение высказал РИА Новости эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Согласно данным из Саудовской Аравии, построенный на территории страны нефтепровод для прокачки нефти с восточных месторождений к портам на западе страны в обход Ормузского пролива подвергся атакам беспилотников из Ирака, его работа приостановлена. Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди в ночь на субботу распорядился немедленно начать расследование удара и установить, кто запустил дроны. Ранее в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновников заявило, что ремонт нефтепровода займет около месяца. "Довольно долгий простой, многодневный, уже создаст дефицит и толкнет цену на нефть вверх. И мы вполне можем увидеть 120-130 долларов за баррель, потому что опять же с рынка уйдет 5-7 миллионов баррелей в сутки, если нефтепровод не заработает", - прокомментировал Юшков. Он отметил, что запасов в хранилищах порта Ямбу, куда шла нефть по этому трубопроводу, хватит максимум на неделю. А этот маршрут было единственной значимой по объемам альтернативой транзиту судов через Ормузский пролив. "И теперь, когда этот нефтепровод поврежден, если он, соответственно, остановился, то останавливается, по сути, вся добыча и весь экспорт нефти вообще из Саудовской Аравии", - заключил Юшков. Цены на нефть Brent в понедельник на фоне новостей о возможном простое нефтепровода "Восток - Запад" ускоряли рост примерно до 5%, превышая 109 долларов за баррель. По состоянию на 19.43 мск котировки растут на 2,41%, до 107,13 доллара.
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нефть, мировая экономика, саудовская аравия, ормузский пролив, ирак, игорь юшков, фонд национальной энергетической безопасности
Нефть, Мировая экономика, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Ормузский пролив, ИРАК, Игорь Юшков, Фонд национальной энергетической безопасности, Энергетика
Цены на нефть в мире могут достичь 130 долларов за баррель, заявил эксперт
Юшков: цены на нефть могут достичь 130 долларов из-за простоя саудовского трубопровода
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Цены на нефть в мире могут достичь 120-130 долларов за баррель из-за длительного простоя нефтепровода "Восток - Запад" в Саудовской Аравии, такое мнение высказал РИА Новости эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Согласно данным из Саудовской Аравии, построенный на территории страны нефтепровод для прокачки нефти с восточных месторождений к портам на западе страны в обход Ормузского пролива подвергся атакам беспилотников из Ирака, его работа приостановлена. Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди в ночь на субботу распорядился немедленно начать расследование удара и установить, кто запустил дроны.
Ранее в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновников заявило, что ремонт нефтепровода займет около месяца.
"Довольно долгий простой, многодневный, уже создаст дефицит и толкнет цену на нефть вверх. И мы вполне можем увидеть 120-130 долларов за баррель, потому что опять же с рынка уйдет 5-7 миллионов баррелей в сутки, если нефтепровод не заработает", - прокомментировал Юшков.
Он отметил, что запасов в хранилищах порта Ямбу, куда шла нефть по этому трубопроводу, хватит максимум на неделю. А этот маршрут было единственной значимой по объемам альтернативой транзиту судов через Ормузский пролив.
"И теперь, когда этот нефтепровод поврежден, если он, соответственно, остановился, то останавливается, по сути, вся добыча и весь экспорт нефти вообще из Саудовской Аравии", - заключил Юшков.
Цены на нефть Brent в понедельник на фоне новостей о возможном простое нефтепровода "Восток - Запад" ускоряли рост примерно до 5%, превышая 109 долларов за баррель. По состоянию на 19.43 мск котировки растут на 2,41%, до 107,13 доллара.