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Цены на нефть в мире могут достичь 130 долларов за баррель, заявил эксперт - 14.09.2026, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Цены на нефть в мире могут достичь 130 долларов за баррель, заявил эксперт
Цены на нефть в мире могут достичь 130 долларов за баррель, заявил эксперт - 14.09.2026, ПРАЙМ
Цены на нефть в мире могут достичь 130 долларов за баррель, заявил эксперт
Цены на нефть в мире могут достичь 120-130 долларов за баррель из-за длительного простоя нефтепровода "Восток - Запад" в Саудовской Аравии, такое мнение... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T20:01+0300
2026-09-14T20:08+0300
нефть
мировая экономика
саудовская аравия
ормузский пролив
ирак
игорь юшков
фонд национальной энергетической безопасности
энергетика
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Цены на нефть в мире могут достичь 120-130 долларов за баррель из-за длительного простоя нефтепровода "Восток - Запад" в Саудовской Аравии, такое мнение высказал РИА Новости эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Согласно данным из Саудовской Аравии, построенный на территории страны нефтепровод для прокачки нефти с восточных месторождений к портам на западе страны в обход Ормузского пролива подвергся атакам беспилотников из Ирака, его работа приостановлена. Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди в ночь на субботу распорядился немедленно начать расследование удара и установить, кто запустил дроны. Ранее в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновников заявило, что ремонт нефтепровода займет около месяца. "Довольно долгий простой, многодневный, уже создаст дефицит и толкнет цену на нефть вверх. И мы вполне можем увидеть 120-130 долларов за баррель, потому что опять же с рынка уйдет 5-7 миллионов баррелей в сутки, если нефтепровод не заработает", - прокомментировал Юшков. Он отметил, что запасов в хранилищах порта Ямбу, куда шла нефть по этому трубопроводу, хватит максимум на неделю. А этот маршрут было единственной значимой по объемам альтернативой транзиту судов через Ормузский пролив. "И теперь, когда этот нефтепровод поврежден, если он, соответственно, остановился, то останавливается, по сути, вся добыча и весь экспорт нефти вообще из Саудовской Аравии", - заключил Юшков. Цены на нефть Brent в понедельник на фоне новостей о возможном простое нефтепровода "Восток - Запад" ускоряли рост примерно до 5%, превышая 109 долларов за баррель. По состоянию на 19.43 мск котировки растут на 2,41%, до 107,13 доллара.
саудовская аравия
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нефть, мировая экономика, саудовская аравия, ормузский пролив, ирак, игорь юшков, фонд национальной энергетической безопасности
Нефть, Мировая экономика, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Ормузский пролив, ИРАК, Игорь Юшков, Фонд национальной энергетической безопасности, Энергетика
20:01 14.09.2026 (обновлено: 20:08 14.09.2026)
 
Цены на нефть в мире могут достичь 130 долларов за баррель, заявил эксперт

Юшков: цены на нефть могут достичь 130 долларов из-за простоя саудовского трубопровода

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Цены на нефть в мире могут достичь 120-130 долларов за баррель из-за длительного простоя нефтепровода "Восток - Запад" в Саудовской Аравии, такое мнение высказал РИА Новости эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Согласно данным из Саудовской Аравии, построенный на территории страны нефтепровод для прокачки нефти с восточных месторождений к портам на западе страны в обход Ормузского пролива подвергся атакам беспилотников из Ирака, его работа приостановлена. Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди в ночь на субботу распорядился немедленно начать расследование удара и установить, кто запустил дроны.
Ранее в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновников заявило, что ремонт нефтепровода займет около месяца.
"Довольно долгий простой, многодневный, уже создаст дефицит и толкнет цену на нефть вверх. И мы вполне можем увидеть 120-130 долларов за баррель, потому что опять же с рынка уйдет 5-7 миллионов баррелей в сутки, если нефтепровод не заработает", - прокомментировал Юшков.
Он отметил, что запасов в хранилищах порта Ямбу, куда шла нефть по этому трубопроводу, хватит максимум на неделю. А этот маршрут было единственной значимой по объемам альтернативой транзиту судов через Ормузский пролив.
"И теперь, когда этот нефтепровод поврежден, если он, соответственно, остановился, то останавливается, по сути, вся добыча и весь экспорт нефти вообще из Саудовской Аравии", - заключил Юшков.
Цены на нефть Brent в понедельник на фоне новостей о возможном простое нефтепровода "Восток - Запад" ускоряли рост примерно до 5%, превышая 109 долларов за баррель. По состоянию на 19.43 мск котировки растут на 2,41%, до 107,13 доллара.
 
ЭнергетикаНефтьМировая экономикаСАУДОВСКАЯ АРАВИЯОрмузский проливИРАКИгорь ЮшковФонд национальной энергетической безопасности
 
 
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