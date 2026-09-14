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Цены на нефть в мире могут достичь 130 долларов за баррель, заявил эксперт

Цены на нефть в мире могут достичь 130 долларов за баррель, заявил эксперт - 14.09.2026, ПРАЙМ

Цены на нефть в мире могут достичь 130 долларов за баррель, заявил эксперт

Цены на нефть в мире могут достичь 120-130 долларов за баррель из-за длительного простоя нефтепровода "Восток - Запад" в Саудовской Аравии, такое мнение... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T20:01+0300

2026-09-14T20:01+0300

2026-09-14T20:08+0300

нефть

мировая экономика

саудовская аравия

ормузский пролив

ирак

игорь юшков

фонд национальной энергетической безопасности

энергетика

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Цены на нефть в мире могут достичь 120-130 долларов за баррель из-за длительного простоя нефтепровода "Восток - Запад" в Саудовской Аравии, такое мнение высказал РИА Новости эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Согласно данным из Саудовской Аравии, построенный на территории страны нефтепровод для прокачки нефти с восточных месторождений к портам на западе страны в обход Ормузского пролива подвергся атакам беспилотников из Ирака, его работа приостановлена. Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди в ночь на субботу распорядился немедленно начать расследование удара и установить, кто запустил дроны. Ранее в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновников заявило, что ремонт нефтепровода займет около месяца. "Довольно долгий простой, многодневный, уже создаст дефицит и толкнет цену на нефть вверх. И мы вполне можем увидеть 120-130 долларов за баррель, потому что опять же с рынка уйдет 5-7 миллионов баррелей в сутки, если нефтепровод не заработает", - прокомментировал Юшков. Он отметил, что запасов в хранилищах порта Ямбу, куда шла нефть по этому трубопроводу, хватит максимум на неделю. А этот маршрут было единственной значимой по объемам альтернативой транзиту судов через Ормузский пролив. "И теперь, когда этот нефтепровод поврежден, если он, соответственно, остановился, то останавливается, по сути, вся добыча и весь экспорт нефти вообще из Саудовской Аравии", - заключил Юшков. Цены на нефть Brent в понедельник на фоне новостей о возможном простое нефтепровода "Восток - Запад" ускоряли рост примерно до 5%, превышая 109 долларов за баррель. По состоянию на 19.43 мск котировки растут на 2,41%, до 107,13 доллара.

саудовская аравия

ормузский пролив

ирак

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нефть, мировая экономика, саудовская аравия, ормузский пролив, ирак, игорь юшков, фонд национальной энергетической безопасности