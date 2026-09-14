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Соглашение с США может помешать Венесуэле выполнять обязательства в ОПЕК
Соглашение с США может помешать Венесуэле выполнять обязательства в ОПЕК - 14.09.2026, ПРАЙМ
Соглашение с США может помешать Венесуэле выполнять обязательства в ОПЕК
Новое энергетическое соглашение с США существенно ограничивает самостоятельность Венесуэлы на нефтяном рынке и может помешать ей выполнять договоренности в... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T22:47+0300
2026-09-14T22:47+0300
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КАРАКАС, 14 сен — ПРАЙМ. Новое энергетическое соглашение с США существенно ограничивает самостоятельность Венесуэлы на нефтяном рынке и может помешать ей выполнять договоренности в рамках ОПЕК, считает бывший депутат от правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Тони Боса. Каракас и Вашингтон 28 августа объявили об энергетическом соглашении, предусматривающем разработку 17 стратегических месторождений с совокупным потенциалом в 65 миллиардов баррелей нефти и инвестиции более чем на 100 миллиардов долларов. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что соглашение позволит существенно увеличить добычу с привлечением частных операторов при сохранении государственной собственности на нефтяные ресурсы. "По сути, Венесуэла уже находится за рамками ОПЕК. Почему? Потому что она не может соблюдать договоренности организации — по объемам добычи, ценам — и не может самостоятельно выходить на нефтяной рынок", — сказал РИА Новости Боса, комментируя последствия нового соглашения для членства Венесуэлы в картеле. По мнению экс-депутата, формальное членство Венесуэлы в ОПЕК само по себе теряет значение, если Каракас не может самостоятельно определять направления экспорта нефти. "Если Венесуэла не может сама решать, куда поставлять нефть, то как она может полноценно оставаться в организации? Формально она может сохранять членство, но на практике выполнять договоренности ОПЕК не сможет", — добавил эксперт. Он также полагает, что соглашение с Вашингтоном существенно ограничивает возможности Каракаса самостоятельно распоряжаться объемами добычи и доходами от экспорта. "Венесуэла не может добывать достаточно нефти, чтобы самостоятельно определять свою стратегию, и не может свободно выбирать покупателей. Даже если нефть будет продана, распоряжаться полученными средствами будут не венесуэльцы, а США", — отметил Боса. Агентство Блумберг сообщило 27 августа, что правительство Венесуэлы изучало возможность выхода из ОПЕК. Вскоре после этого президента США Дональда Трампа спросили о возможном выходе Каракаса из организации, на что он ответил, что решение остается за венесуэльскими властями. В свою очередь, власти Венесуэлы пока публично не заявляли о намерении покинуть ОПЕК. Страна является одним из пяти основателей организации, созданной в 1960 году.
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нефть, мировая экономика, венесуэла, сша, вашингтон, дональд трамп, опек
Нефть, Мировая экономика, ВЕНЕСУЭЛА, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, ОПЕК
Соглашение с США может помешать Венесуэле выполнять обязательства в ОПЕК
Боса: соглашение с США может помешать Венесуэле выполнять обязательства в ОПЕК
КАРАКАС, 14 сен — ПРАЙМ. Новое энергетическое соглашение с США существенно ограничивает самостоятельность Венесуэлы на нефтяном рынке и может помешать ей выполнять договоренности в рамках ОПЕК, считает бывший депутат от правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Тони Боса.
Каракас и Вашингтон 28 августа объявили об энергетическом соглашении, предусматривающем разработку 17 стратегических месторождений с совокупным потенциалом в 65 миллиардов баррелей нефти и инвестиции более чем на 100 миллиардов долларов. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что соглашение позволит существенно увеличить добычу с привлечением частных операторов при сохранении государственной собственности на нефтяные ресурсы.
"По сути, Венесуэла уже находится за рамками ОПЕК. Почему? Потому что она не может соблюдать договоренности организации — по объемам добычи, ценам — и не может самостоятельно выходить на нефтяной рынок", — сказал РИА Новости Боса, комментируя последствия нового соглашения для членства Венесуэлы в картеле.
По мнению экс-депутата, формальное членство Венесуэлы в ОПЕК само по себе теряет значение, если Каракас не может самостоятельно определять направления экспорта нефти.
"Если Венесуэла не может сама решать, куда поставлять нефть, то как она может полноценно оставаться в организации? Формально она может сохранять членство, но на практике выполнять договоренности ОПЕК не сможет", — добавил эксперт.
Он также полагает, что соглашение с Вашингтоном существенно ограничивает возможности Каракаса самостоятельно распоряжаться объемами добычи и доходами от экспорта.
"Венесуэла не может добывать достаточно нефти, чтобы самостоятельно определять свою стратегию, и не может свободно выбирать покупателей. Даже если нефть будет продана, распоряжаться полученными средствами будут не венесуэльцы, а США", — отметил Боса.
Агентство Блумберг сообщило 27 августа, что правительство Венесуэлы изучало возможность выхода из ОПЕК. Вскоре после этого президента США Дональда Трампа спросили о возможном выходе Каракаса из организации, на что он ответил, что решение остается за венесуэльскими властями. В свою очередь, власти Венесуэлы пока публично не заявляли о намерении покинуть ОПЕК. Страна является одним из пяти основателей организации, созданной в 1960 году.