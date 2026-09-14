https://1prime.ru/20260914/energosoglashenie-873294096.html

Соглашение с США может помешать Венесуэле выполнять обязательства в ОПЕК

Соглашение с США может помешать Венесуэле выполнять обязательства в ОПЕК - 14.09.2026, ПРАЙМ

Соглашение с США может помешать Венесуэле выполнять обязательства в ОПЕК

Новое энергетическое соглашение с США существенно ограничивает самостоятельность Венесуэлы на нефтяном рынке и может помешать ей выполнять договоренности в... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T22:47+0300

2026-09-14T22:47+0300

2026-09-14T22:50+0300

нефть

мировая экономика

венесуэла

сша

вашингтон

дональд трамп

опек

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873294096.jpg?1789415457

КАРАКАС, 14 сен — ПРАЙМ. Новое энергетическое соглашение с США существенно ограничивает самостоятельность Венесуэлы на нефтяном рынке и может помешать ей выполнять договоренности в рамках ОПЕК, считает бывший депутат от правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Тони Боса. Каракас и Вашингтон 28 августа объявили об энергетическом соглашении, предусматривающем разработку 17 стратегических месторождений с совокупным потенциалом в 65 миллиардов баррелей нефти и инвестиции более чем на 100 миллиардов долларов. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что соглашение позволит существенно увеличить добычу с привлечением частных операторов при сохранении государственной собственности на нефтяные ресурсы. "По сути, Венесуэла уже находится за рамками ОПЕК. Почему? Потому что она не может соблюдать договоренности организации — по объемам добычи, ценам — и не может самостоятельно выходить на нефтяной рынок", — сказал РИА Новости Боса, комментируя последствия нового соглашения для членства Венесуэлы в картеле. По мнению экс-депутата, формальное членство Венесуэлы в ОПЕК само по себе теряет значение, если Каракас не может самостоятельно определять направления экспорта нефти. "Если Венесуэла не может сама решать, куда поставлять нефть, то как она может полноценно оставаться в организации? Формально она может сохранять членство, но на практике выполнять договоренности ОПЕК не сможет", — добавил эксперт. Он также полагает, что соглашение с Вашингтоном существенно ограничивает возможности Каракаса самостоятельно распоряжаться объемами добычи и доходами от экспорта. "Венесуэла не может добывать достаточно нефти, чтобы самостоятельно определять свою стратегию, и не может свободно выбирать покупателей. Даже если нефть будет продана, распоряжаться полученными средствами будут не венесуэльцы, а США", — отметил Боса. Агентство Блумберг сообщило 27 августа, что правительство Венесуэлы изучало возможность выхода из ОПЕК. Вскоре после этого президента США Дональда Трампа спросили о возможном выходе Каракаса из организации, на что он ответил, что решение остается за венесуэльскими властями. В свою очередь, власти Венесуэлы пока публично не заявляли о намерении покинуть ОПЕК. Страна является одним из пяти основателей организации, созданной в 1960 году.

венесуэла

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, мировая экономика, венесуэла, сша, вашингтон, дональд трамп, опек