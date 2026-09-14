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Казахстан увеличит переработку нефти в два раза
Казахстан увеличит переработку нефти в два раза - 14.09.2026, ПРАЙМ
Казахстан увеличит переработку нефти в два раза
Казахстан увеличит переработку нефти в два раза, согласно концепции развития нефтеперерабатывающей отрасли на 2025-2040 годы, сообщает министерство энергетики... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T09:57+0300
2026-09-14T09:57+0300
2026-09-14T09:57+0300
нефть
казахстан
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АСТАНА, 14 сен - ПРАЙМ. Казахстан увеличит переработку нефти в два раза, согласно концепции развития нефтеперерабатывающей отрасли на 2025-2040 годы, сообщает министерство энергетики республики.
"Основные положения утвержденной концепции развития нефтеперерабатывающей отрасли на 2025-2040 годы... Реализация предусмотренных мер позволит увеличить объем переработки нефти с 18 до 39 миллиона тонн в год, а соотношение добычи и переработки увеличится с 5:1 до 2,5:1", - говорится в сообщении.
По данным минэнерго Казахстана, концепция направлена на последовательную модернизацию и расширение нефтеперерабатывающих мощностей, повышение глубины переработки нефти, улучшение качества нефтепродуктов и развитие нефтехимического производства. Объем необходимых инвестиций оценивается в 15-19 миллиардов долларов.
В министерстве добавили, что в числе ключевых целевых показателей до 2040 года - расширение мощностей нефтепереработки, увеличение глубины переработки с 89% до 94%, повышение качества моторных топлив до экологического класса К5+, а также рост выпуска бензола и параксилола.
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нефть, казахстан
Казахстан увеличит переработку нефти в два раза
Казахстан увеличит переработку нефти в два раза
АСТАНА, 14 сен - ПРАЙМ. Казахстан увеличит переработку нефти в два раза, согласно концепции развития нефтеперерабатывающей отрасли на 2025-2040 годы, сообщает министерство энергетики республики.
"Основные положения утвержденной концепции развития нефтеперерабатывающей отрасли на 2025-2040 годы... Реализация предусмотренных мер позволит увеличить объем переработки нефти с 18 до 39 миллиона тонн в год, а соотношение добычи и переработки увеличится с 5:1 до 2,5:1", - говорится в сообщении.
По данным минэнерго Казахстана, концепция направлена на последовательную модернизацию и расширение нефтеперерабатывающих мощностей, повышение глубины переработки нефти, улучшение качества нефтепродуктов и развитие нефтехимического производства. Объем необходимых инвестиций оценивается в 15-19 миллиардов долларов.
В министерстве добавили, что в числе ключевых целевых показателей до 2040 года - расширение мощностей нефтепереработки, увеличение глубины переработки с 89% до 94%, повышение качества моторных топлив до экологического класса К5+, а также рост выпуска бензола и параксилола.