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КТК ввел в эксплуатацию новое выносное причальное устройство

КТК ввел в эксплуатацию новое выносное причальное устройство - 14.09.2026, ПРАЙМ

КТК ввел в эксплуатацию новое выносное причальное устройство

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) ввел в эксплуатацию новое выносное причальное устройство (ВПУ-2) взамен выведенного из строя осенью прошлого года,... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T16:20+0300

2026-09-14T16:20+0300

2026-09-14T16:53+0300

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) ввел в эксплуатацию новое выносное причальное устройство (ВПУ-2) взамен выведенного из строя осенью прошлого года, следует из сообщения компании.Одно из трех выносных причальных устройств Каспийского трубопроводного консорциума КТК (ВПУ-2) в конце ноября прошло года было разрушено в результате "целенаправленной террористической атаки безэкипажными катерами" на нефтетерминал консорциума в Черном море, сообщал консорциум."В августе 2026 года на Морском терминале КТК завершился монтаж нового выносного причального устройства – ВПУ-2. Оборудование прошло успешные гидроиспытания и было введено в эксплуатацию", - говорится в корпоративном издании КТК.Как уточняется в статье, новое ВПУ имеет более современную конструкцию по сравнению с предшествующими устройствами."Уникальный опыт, где все было реализовано только российскими специалистами, без иностранного участия. До этого ни разу отечественные компании не реализовывали монтаж, наладку и запуск в работу выносных причальных устройств", - подчеркнул генеральный директор КТК Николай Горбань.Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% нефтяного экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК.Среди крупнейших акционеров консорциума - Роснефти (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, совместное предприятие "Роснефти" и Shell.

черное море

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нефть, россия, черное море, казахстан, ктк, роснефть, транснефть