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"Китайский предел": во что уперся рост взаимной торговли

"Китайский предел": во что уперся рост взаимной торговли - 14.09.2026, ПРАЙМ

"Китайский предел": во что уперся рост взаимной торговли

Российско-китайская торговля за несколько лет превратилась из направления внешнеэкономической политики в центральную опору разворота на Восток. Но именно... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T05:05+0300

2026-09-14T05:05+0300

2026-09-14T05:05+0300

мнения аналитиков

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китай

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МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Российско-китайская торговля за несколько лет превратилась из направления внешнеэкономической политики в центральную опору разворота на Восток. Но именно масштаб этого успеха теперь обнажает его ограничения. Следующий этап уже нельзя обеспечить простым увеличение товарных потоков: он требует изменения самой структуры обмена, транспортной архитектуры и глубины производственной кооперации.Большая торговля, разный весПосле рекордных 244,8 миллиарда долларов в 2024 году товарооборот России и Китая снизился в 2025 году до 228,1 миллиарда долларов (–6,9% к прошлому году), однако уже за январь–июль 2026 года достиг 159,2 миллиарда долларов (+26% год к году). Это показывает, что сам потенциал количественного роста далеко не исчерпан. Но волатильность последних двух лет важнее очередного рекорда. Двусторонняя торговля стала настолько крупной, что теперь всё сильнее зависит не только от политической близости двух стран, но и от цен на сырье, внутреннего спроса, стоимости кредита, санкционных ограничений и способности обеих экономик поглощать дополнительные объёмы товаров.Ещё отчетливее противоречие видно не в деньгах, а в относительной значимости партнёрства. Исследование Высшей школы экономики от сентября 2025 года оценивает индекс торговой зависимости России от Китая в 14,53, тогда как обратный показатель для Китая составляет лишь 3,07. Одновременно комплексный индекс взаимодополняемости торговли достиг 1,38, обновив исторический максимум с 2017 года.Проще говоря, экономики действительно хорошо дополняют друг друга, но значение этого партнёрства для них неодинаково. Китай для России стал системным рынком и поставщиком, тогда как Россия остаётся для значительно более крупной китайской экономики важным, но менее определяющим партнёром. Именно эта асимметрия и задаёт главный предел экстенсивного роста: чем выше концентрация торговли на одном направлении, тем важнее становится уже не её объём, а её качество.Сырье против сложностиАсимметрия начинается с того, чем именно две экономики обмениваются. В 2025 году Россия поставила в Китай 100,7 миллиона тонн нефти, при этом снижение в физическом объёме на 7,1% к прошлогоднему показателю сопровождалось сокращением стоимости этого объёма на 20%. Получается своеобразная ловушка масштаба: даже огромный физический поток не гарантирует сопоставимого роста экспортной выручки, если основой предложения остаются товары, цену которых определяет мировая конъюнктура.Китайская сторона, напротив, обладает сравнительными преимуществами прежде всего в более сложной промышленной продукции. Поэтому нынешняя взаимодополняемость одновременно является источником устойчивости торговли и механизмом, закрепляющим различие технологических ролей. Однако структура уже начинает меняться. За семь месяцев 2026 года российский экспорт продукции агропромышленного комплекса в Китай достиг 5,7 миллиарда долларов, увеличившись в 1,4 раза, при этом поставки соевых бобов выросли в 3,1 раза. Но простое расширение базовой товарной номенклатуры ещё не означает структурного перелома. Экономический эффект определяется тем, какая часть переработки, технологий и добавленной стоимости остаётся внутри страны.Поэтому следующая ступень российско-китайской торговли начинается там, где вместо дополнительных тонн сырья появляются продукты более высокого передела, промышленная кооперация и устойчивые цепочки производства. А для их роста нужна уже другая логистика — более быстрая, предсказуемая и технологически сложная.Разворот быстрее рельсовНовая структура торговли упирается в старую географию мощностей. Пропускная способность Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей сейчас составляет 180 миллионов тонн и должна увеличиться до 210 миллионов тонн к 2030 году, а затем до 270 миллионов тонн к концу 2032 года. При этом в 2025 году железнодорожные перевозки между Россией и Китаем выросли на 6,3%, до 186,8 миллиона тонн. Новый второй путь на переходе Забайкальск – Маньчжурия должен добавить к 2030 году ещё 11 миллионов тонн пропускной способности.Сам разрыв во времени здесь становится экономическим фактором. Товарные потоки уже развернулись на Восток, тогда как железная дорога перестраивается инвестиционными циклами продолжительностью в годы. Поэтому дополнительный экспорт начинает конкурировать не только за покупателя, но и за инфраструктурную ёмкость, а дефицит пути превращается в часть цены выхода на азиатский рынок.Однако узкое место нельзя свести только к Байкало-Амурской магистрали и Транссибу. Чем сложнее становится торговля, тем важнее уже не отдельная мощность, а синхронность всей цепочки: магистрали, станции, погранперехода, терминала и порта. Иначе инвестиции в один участок лишь передвигают затор дальше по маршруту, не сокращая сквозные транспортные издержки.От груза к капиталуРасширять инфраструктуру имеет смысл одновременно с изменением экономического содержания самого грузопотока. По состоянию на конец августа 2026 года в России было зарегистрировано около 15,5 тысячи компаний с китайскими учредителями или соучредителями против 1,4 тысячи в декабре 2021 года. В сентябре на полях Восточного экономического форума китайская компания Kangji International Investment объявила о вложении 3 миллиардов рублей в технопарк промышленных и антропоморфных роботов в Уссурийске для автоматизации предприятий Дальнего Востока.Но здесь важен не масштаб отдельного проекта, а смена модели: Китай может оставаться поставщиком готовой промышленной продукции, а может становиться источником капитала, производственных компетенций и совместной локализации. Во втором случае торговая связь постепенно превращается в инвестиционно-производственную.Именно этот переход способен снять "китайский предел". Россия и Китай уже договорились разработать дорожную карту научно-технологического сотрудничества на 2026–2030 годы, а в национальных целях развития России предусмотрено увеличение к 2030 году внутренних расходов на исследования и разработки как минимум до 2% ВВП и рост инвестиций частного бизнеса в них не менее чем в два раза. Но инфраструктурный разворот будет завершён лишь тогда, когда вслед за грузами на Восток переместятся инвестиции, переработка и технологические цепочки. России нужен не просто больший товарооборот с Китаем, а более высокая добавленная стоимость внутри этого товарооборота. Тогда новые железные дороги, порты и погранпереходы станут не способом вывезти ещё больше сырья, а инфраструктурой новой промышленной специализации страны.Автор: Алексей Лерон, независимый финансово-экономический эксперт, кандидат экономических наук

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Алексей Лерон https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/0a/873189172_0:110:1061:1171_100x100_80_0_0_c2ffa957fb71d5f7d7f6903416e36051.jpg

мнения аналитиков, мировая экономика, китай, дальний восток, вшэ