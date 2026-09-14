https://1prime.ru/20260914/minenergo-873258681.html

Минэнерго хочет перераспределить квоты по модернизации ТЭС

Минэнерго хочет перераспределить квоты по модернизации ТЭС - 14.09.2026, ПРАЙМ

Минэнерго хочет перераспределить квоты по модернизации ТЭС

Минэнерго России предлагает перераспределить квоты по отборам проектов в рамках программы модернизации старых теплоэлектростанций (КОММод) на 2030 и 2031 годы в | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T08:12+0300

2026-09-14T08:12+0300

2026-09-14T08:42+0300

россия

дальний восток

юнипро

силовые машины

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Минэнерго России предлагает перераспределить квоты по отборам проектов в рамках программы модернизации старых теплоэлектростанций (КОММод) на 2030 и 2031 годы в пользу Сибири и Дальнего Востока, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на протокол совещания в ведомстве от 9 сентября. "Минэнерго предлагает изменить правила последних отборов по программе модернизации старых ТЭС, чтобы перераспределить мощности в пользу Сибири и Дальнего Востока и включить крупные проекты, не умещающиеся в текущие квоты. Эти инициативы обсуждались на совещании в министерстве", - говорится в статье. Текущая программа КОММод действует до 2031 года. На два оставшихся отбора программы модернизации ТЭС - на 2030 и 2031 годы - приходится по 2 ГВт мощности. Издание напоминает, что по текущим правилам для первой ценовой зоны (европейская часть РФ и Урал) предусмотрена квота в 1,45 ГВт, для второй, включающей Сибирь и Дальний Восток, - только 550 МВт. При этом в Сибири потенциальный спрос может превысить квоту: в числе потенциальных участников - Березовская ГРЭС "Юнипро" с объемом заявки более 800 МВт. Минэнерго предлагает повысить предельный объем отбора для Сибири и Дальнего Востока до 1 ГВт и признавать отобранным замыкающий по показателю эффективности проект, если превышение общей квоты составит не более 500 МВт. Также рассматривается увеличение на 10% оплаты мощности для объектов, расположенных в изолированных энергосистемах, если они отобраны до 2025 года. Отдельные корректировки предлагаются для проектов с газотурбинными установками (ГТУ). Дополнительный отбор, рассчитанный на 5 ГВт, завершился в октябре 2025 года, но отобрано было лишь 1,003 ГВт. В итоге на следующий отбор предлагается допустить не более 1 ГВт парогазовых установок. Предельные капзатраты (capex) для ГТУ мощностью 90-170 МВт предлагается увеличить до 217 миллионов рублей за 1 МВт. "Ужесточение требований связано с низкой востребованностью проектов ГТУ и проблемами с поставками оборудования. Из десяти газовых турбин, находящихся сейчас на этапе производства, по шести нарушены сроки поставки", - отмечает газета со ссылкой на материалы совещания. Однако в "Силовых машинах" изданию заявили, что предлагаемые параметры не решают задачи развития генерации и загрузки российских машиностроителей. По мнению компании, необходимо оперативно провести отбор с корректировкой capex и квотой на ПГУ не менее 4 ГВт. В "Совете производителей энергии" считают целесообразным утвердить квоты отбора на 2030 год на 2,5 ГВт для первой ценовой зоны и 1,5 ГВт для второй. В ассоциации также отмечают, что предельные капзатраты в 217 миллионов рублей за 1 МВт находится ниже порога окупаемости проектов и создает риск срыва конкурса. Вместо этого генкомпании предлагают провести отбор ПГУ и паросиловых установок отдельно от программы модернизации, актуализировав capex, и перенести начало поставок на 2032 год. В "Сообществе потребителей энергии" полагают, что нужно отложить проведение отборов на один-два года, а также перенести срок ввода уже отобранных, но некритичных проектов. По мнению ассоциации, сам подход к отборам нужно доработать, установив предельный платеж по годам, проводя отборы по минимальной приведенной стоимости электроэнергии и фиксируя формулу учета топливных затрат.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, дальний восток, юнипро, силовые машины