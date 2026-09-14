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Москва и Петербург переведут на беспилотное управление до 80% трамваев - 14.09.2026, ПРАЙМ
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Москва и Петербург переведут на беспилотное управление до 80% трамваев
Москва и Петербург переведут на беспилотное управление до 80% трамваев - 14.09.2026, ПРАЙМ
Москва и Петербург переведут на беспилотное управление до 80% трамваев
До 80% трамвайного парка Москвы и Санкт-Петербурга планируется перевести на автономную технологию управления к 2030 году, заявил первый заместитель министра... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T18:52+0300
2026-09-14T18:55+0300
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен - ПРАЙМ. До 80% трамвайного парка Москвы и Санкт-Петербурга планируется перевести на автономную технологию управления к 2030 году, заявил первый заместитель министра транспорта России Константин Пашков. "Вы знаете о том, что в Москве вовсю работает автономный трамвай? И что Москва и Петербург примерно к 30-му году до 80 процентов своего трамвайного парка переводят на автономную технологию?" - сказал Пашков в ходе сессии "Кадры решают: презентация клуба "Новое поколение" на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге, участие в нем принимают 10 тысяч человек из 191 страны. РИА Новости - генеральный информационный партнер фестиваля.
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бизнес, россия, москва, санкт-петербург, екатеринбург
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЕКАТЕРИНБУРГ
18:52 14.09.2026 (обновлено: 18:55 14.09.2026)
 
Москва и Петербург переведут на беспилотное управление до 80% трамваев

Пашков: до 80% трамвайного парка Москвы и Петербурга переведут на беспилотное управление

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен - ПРАЙМ. До 80% трамвайного парка Москвы и Санкт-Петербурга планируется перевести на автономную технологию управления к 2030 году, заявил первый заместитель министра транспорта России Константин Пашков.
"Вы знаете о том, что в Москве вовсю работает автономный трамвай? И что Москва и Петербург примерно к 30-му году до 80 процентов своего трамвайного парка переводят на автономную технологию?" - сказал Пашков в ходе сессии "Кадры решают: презентация клуба "Новое поколение" на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.
Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге, участие в нем принимают 10 тысяч человек из 191 страны. РИА Новости - генеральный информационный партнер фестиваля.
 
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