https://1prime.ru/20260914/moskva-873285443.html

Москва и Петербург переведут на беспилотное управление до 80% трамваев

Москва и Петербург переведут на беспилотное управление до 80% трамваев - 14.09.2026, ПРАЙМ

Москва и Петербург переведут на беспилотное управление до 80% трамваев

До 80% трамвайного парка Москвы и Санкт-Петербурга планируется перевести на автономную технологию управления к 2030 году, заявил первый заместитель министра... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T18:52+0300

2026-09-14T18:52+0300

2026-09-14T18:55+0300

бизнес

россия

москва

санкт-петербург

екатеринбург

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873285443.jpg?1789401303

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен - ПРАЙМ. До 80% трамвайного парка Москвы и Санкт-Петербурга планируется перевести на автономную технологию управления к 2030 году, заявил первый заместитель министра транспорта России Константин Пашков. "Вы знаете о том, что в Москве вовсю работает автономный трамвай? И что Москва и Петербург примерно к 30-му году до 80 процентов своего трамвайного парка переводят на автономную технологию?" - сказал Пашков в ходе сессии "Кадры решают: презентация клуба "Новое поколение" на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге, участие в нем принимают 10 тысяч человек из 191 страны. РИА Новости - генеральный информационный партнер фестиваля.

москва

санкт-петербург

екатеринбург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, санкт-петербург, екатеринбург