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Нефть дорожает на открытии торгов на 3,16%
Нефть дорожает на открытии торгов на 3,16% - 14.09.2026, ПРАЙМ
Нефть дорожает на открытии торгов на 3,16%
Мировые цены на нефть после открытия торгов поднимаются на 3,16%, до 107,77 доллара за баррель после переноса встречи по судоходству в Ормузском проливе,... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T01:29+0300
2026-09-14T01:29+0300
2026-09-14T01:29+0300
нефть
ормузский пролив
оман
персидский залив
мид
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть после открытия торгов поднимаются на 3,16%, до 107,77 доллара за баррель после переноса встречи по судоходству в Ормузском проливе, следует из данных торгов.
По состоянию на 01.03 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,16% относительно предыдущего закрытия - до 107,77 доллара за баррель.
В понедельник в оманском городе Салала должна была состояться встреча с участием представителей стран Персидского залива, на которой предполагалось объявление договоренностей Ирана и Омана относительно маршрутов судоходства в Ормузском проливе. В ночь на понедельник глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди заявил, что встреча отложена на неопределенный срок.
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нефть, ормузский пролив, оман, персидский залив, мид
Нефть, Ормузский пролив, ОМАН, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, МИД
Нефть дорожает на открытии торгов на 3,16%
Нефть дорожает на 3,16% после переноса встречи по Ормузскому проливу
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть после открытия торгов поднимаются на 3,16%, до 107,77 доллара за баррель после переноса встречи по судоходству в Ормузском проливе, следует из данных торгов.
По состоянию на 01.03 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,16% относительно предыдущего закрытия - до 107,77 доллара за баррель.
В понедельник в оманском городе Салала должна была состояться встреча с участием представителей стран Персидского залива, на которой предполагалось объявление договоренностей Ирана и Омана относительно маршрутов судоходства в Ормузском проливе. В ночь на понедельник глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди заявил, что встреча отложена на неопределенный срок.