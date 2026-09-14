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Нефть дорожает на фоне сообщений о ремонте нефтепровода в Саудовской Аравии

Нефть дорожает на фоне сообщений о ремонте нефтепровода в Саудовской Аравии - 14.09.2026, ПРАЙМ

Нефть дорожает на фоне сообщений о ремонте нефтепровода в Саудовской Аравии

Мировые цены на нефть ускорили рост до 4,5% после сообщений относительно ремонта нефтепровода в Саудовской Аравии, следует из данных торгов. | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T17:09+0300

2026-09-14T17:09+0300

2026-09-14T17:13+0300

нефть

саудовская аравия

ирак

ормузский пролив

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили рост до 4,5% после сообщений относительно ремонта нефтепровода в Саудовской Аравии, следует из данных торгов. По состоянию на 16.49 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 4,48% относительно предыдущего закрытия - до 109,28 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 4,1%, до 104,15 доллара за баррель. Согласно данным из Саудовской Аравии, построенный на территории страны нефтепровод для прокачки нефти с восточных месторождений к портам на западе страны в обход Ормузского пролива подвергся атакам беспилотников из Ирака, его работа приостановлена. Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди в ночь на субботу распорядился немедленно начать расследование удара и установить, кто запустил дроны. Ранее в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновников заявило, что ремонт нефтепровода займет около месяца. После этого рост цен на нефть обеих марок достигал почти 5%.

саудовская аравия

ирак

ормузский пролив

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нефть, саудовская аравия, ирак, ормузский пролив