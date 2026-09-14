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Нефть дорожает на фоне сообщений о ремонте нефтепровода в Саудовской Аравии - 14.09.2026, ПРАЙМ
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Нефть дорожает на фоне сообщений о ремонте нефтепровода в Саудовской Аравии
Нефть дорожает на фоне сообщений о ремонте нефтепровода в Саудовской Аравии - 14.09.2026, ПРАЙМ
Нефть дорожает на фоне сообщений о ремонте нефтепровода в Саудовской Аравии
Мировые цены на нефть ускорили рост до 4,5% после сообщений относительно ремонта нефтепровода в Саудовской Аравии, следует из данных торгов. | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T17:09+0300
2026-09-14T17:13+0300
нефть
саудовская аравия
ирак
ормузский пролив
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили рост до 4,5% после сообщений относительно ремонта нефтепровода в Саудовской Аравии, следует из данных торгов. По состоянию на 16.49 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 4,48% относительно предыдущего закрытия - до 109,28 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 4,1%, до 104,15 доллара за баррель. Согласно данным из Саудовской Аравии, построенный на территории страны нефтепровод для прокачки нефти с восточных месторождений к портам на западе страны в обход Ормузского пролива подвергся атакам беспилотников из Ирака, его работа приостановлена. Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди в ночь на субботу распорядился немедленно начать расследование удара и установить, кто запустил дроны. Ранее в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновников заявило, что ремонт нефтепровода займет около месяца. После этого рост цен на нефть обеих марок достигал почти 5%.
саудовская аравия
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нефть, саудовская аравия, ирак, ормузский пролив
Нефть, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ИРАК, Ормузский пролив
17:09 14.09.2026 (обновлено: 17:13 14.09.2026)
 
Нефть дорожает на фоне сообщений о ремонте нефтепровода в Саудовской Аравии

Нефть дорожает на 4,5% после сообщений о ремонте нефтепровода в Саудовской Аравии

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили рост до 4,5% после сообщений относительно ремонта нефтепровода в Саудовской Аравии, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.49 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 4,48% относительно предыдущего закрытия - до 109,28 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 4,1%, до 104,15 доллара за баррель.
Согласно данным из Саудовской Аравии, построенный на территории страны нефтепровод для прокачки нефти с восточных месторождений к портам на западе страны в обход Ормузского пролива подвергся атакам беспилотников из Ирака, его работа приостановлена. Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди в ночь на субботу распорядился немедленно начать расследование удара и установить, кто запустил дроны.
Ранее в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновников заявило, что ремонт нефтепровода займет около месяца. После этого рост цен на нефть обеих марок достигал почти 5%.
 
НефтьСАУДОВСКАЯ АРАВИЯИРАКОрмузский пролив
 
 
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