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Стратегический резерв нефти США обновил минимум с ноября 1982 года
Стратегический резерв нефти США обновил минимум с ноября 1982 года - 14.09.2026, ПРАЙМ
Стратегический резерв нефти США обновил минимум с ноября 1982 года
Стратегический резерв нефти США достиг нового минимума с ноября 1982 года, опустившись до 285 миллионов баррелей на конец недели, завершившейся 11 сентября,... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T19:01+0300
2026-09-14T19:01+0300
2026-09-14T19:01+0300
энергетика
нефть
сша
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти США достиг нового минимума с ноября 1982 года, опустившись до 285 миллионов баррелей на конец недели, завершившейся 11 сентября, следует из данных минэнерго страны. Ниже уровень стратегических запасов был на конец недели по 5 ноября 1982 года, когда показатель составлял 284,906 миллиона баррелей.
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нефть, сша
Стратегический резерв нефти США обновил минимум с ноября 1982 года
Стратрезерв нефти США обновил минимум с ноября 1982 года, опустившись до 285 млн баррелей
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти США достиг нового минимума с ноября 1982 года, опустившись до 285 миллионов баррелей на конец недели, завершившейся 11 сентября, следует из данных минэнерго страны.
Ниже уровень стратегических запасов был на конец недели по 5 ноября 1982 года, когда показатель составлял 284,906 миллиона баррелей.