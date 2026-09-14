https://1prime.ru/20260914/neft-873288685.html
Трамп объяснил, когда рухнут цены на нефть
Трамп объяснил, когда рухнут цены на нефть - 14.09.2026, ПРАЙМ
Трамп объяснил, когда рухнут цены на нефть
Президент США Дональд Трамп заявил, что цены на нефть рухнут после завершения конфликта с Ираном и это произойдет в скором будущем. | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T19:55+0300
2026-09-14T19:55+0300
2026-09-14T20:25+0300
энергетика
нефть
иран
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873288685.jpg?1789406705
ВАШИНГТОН, 14 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что цены на нефть рухнут после завершения конфликта с Ираном и это произойдет в скором будущем."За исключением нефти, цены резко снижаются, а нефть стремительно подешевеет, как только военный конфликт с Ираном закончится, и ждать этого осталось недолго", - написал Трамп в соцсети Truth Social.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. Несмотря на достигнутое в июне соглашение о прекращении боевых действий, конфликт остается неурегулированным.На фоне эскалации практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, что привело к росту мировых цен на топливо. В результате цена дизельного топлива в США на прошлой неделе впервые достигла шести долларов за галон (около 3,8 литра).
иран
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, иран, сша, дональд трамп
Энергетика, Нефть, ИРАН, США, Дональд Трамп
Трамп объяснил, когда рухнут цены на нефть
Трамп заявил, что цены на нефть рухнут после завершения конфликта с Ираном