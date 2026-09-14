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Трамп объяснил, когда рухнут цены на нефть

Трамп объяснил, когда рухнут цены на нефть - 14.09.2026, ПРАЙМ

Трамп объяснил, когда рухнут цены на нефть

Президент США Дональд Трамп заявил, что цены на нефть рухнут после завершения конфликта с Ираном и это произойдет в скором будущем. | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T19:55+0300

2026-09-14T19:55+0300

2026-09-14T20:25+0300

энергетика

нефть

иран

сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 14 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что цены на нефть рухнут после завершения конфликта с Ираном и это произойдет в скором будущем."За исключением нефти, цены резко снижаются, а нефть стремительно подешевеет, как только военный конфликт с Ираном закончится, и ждать этого осталось недолго", - написал Трамп в соцсети Truth Social.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. Несмотря на достигнутое в июне соглашение о прекращении боевых действий, конфликт остается неурегулированным.На фоне эскалации практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, что привело к росту мировых цен на топливо. В результате цена дизельного топлива в США на прошлой неделе впервые достигла шести долларов за галон (около 3,8 литра).

иран

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нефть, иран, сша, дональд трамп