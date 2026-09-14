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Власти РФ в ручном режиме обеспечивают поставки топлива в регионы

Власти РФ в ручном режиме обеспечивают поставки топлива в регионы - 14.09.2026, ПРАЙМ

Власти РФ в ручном режиме обеспечивают поставки топлива в регионы

Власти РФ в ручном режиме организовали работу по обеспечению поставок топлива в ряд регионов, где фиксируются локальные перебои, сообщило правительство РФ. | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T17:48+0300

2026-09-14T17:48+0300

2026-09-14T18:53+0300

россия

екатеринбург

белгородская область

краснодарский край

александр новак

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Власти РФ в ручном режиме организовали работу по обеспечению поставок топлива в ряд регионов, где фиксируются локальные перебои, сообщило правительство РФ.Вице-премьер Александр Новак в понедельник провел совещание по ситуации на топливном рынке."Продолжается корректировка поставок топлива на региональные рынки, где фиксируются локальные перебои. В ручном режиме организована работа по обеспечению поставок в Екатеринбург, Челябинскую, Архангельскую, Тверскую и Белгородскую области, Пермский и Краснодарский края. Также рассмотрена ситуация в Санкт-Петербурге и Ленинградской области", - сказано в сообщении.В стране этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране.

екатеринбург

белгородская область

краснодарский край

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россия, екатеринбург, белгородская область, краснодарский край, александр новак