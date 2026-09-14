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Вертикально интегрированные нефтяные компании удерживают цены на топливо - 14.09.2026, ПРАЙМ
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Вертикально интегрированные нефтяные компании удерживают цены на топливо
Вертикально интегрированные нефтяные компании удерживают цены на топливо - 14.09.2026, ПРАЙМ
Вертикально интегрированные нефтяные компании удерживают цены на топливо
Вертикально интегрированные нефтяные компании в РФ удерживают розничные цены на топливо в рамках ранее согласованных параметров, близких к уровню инфляции,... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T17:50+0300
2026-09-14T19:44+0300
нефть
россия
александр новак
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873282283.jpg?1789404274
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Вертикально интегрированные нефтяные компании в РФ удерживают розничные цены на топливо в рамках ранее согласованных параметров, близких к уровню инфляции, сообщило правительство РФ.Отмечается, что вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке."ФАС ведет активную работу по пресечению нарушений антимонопольного законодательства. На сегодняшний день возбуждено 55 дел, выдано 83 предупреждения, из которых 51 исполнено. Отмечено, что вертикально интегрированные нефтяные компании удерживают розничные цены на топливо в рамках ранее согласованных параметров, близких к уровню инфляции", - говорится в сообщении по итогам совещания.В стране этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране.
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нефть, россия, александр новак
Нефть, РОССИЯ, Александр Новак
17:50 14.09.2026 (обновлено: 19:44 14.09.2026)
 
Вертикально интегрированные нефтяные компании удерживают цены на топливо

Новак: нефтяные компании в России удерживают цены на топливо в рамках уровня инфляции

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Вертикально интегрированные нефтяные компании в РФ удерживают розничные цены на топливо в рамках ранее согласованных параметров, близких к уровню инфляции, сообщило правительство РФ.
Отмечается, что вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке.
"ФАС ведет активную работу по пресечению нарушений антимонопольного законодательства. На сегодняшний день возбуждено 55 дел, выдано 83 предупреждения, из которых 51 исполнено. Отмечено, что вертикально интегрированные нефтяные компании удерживают розничные цены на топливо в рамках ранее согласованных параметров, близких к уровню инфляции", - говорится в сообщении по итогам совещания.
В стране этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране.
 
НефтьРОССИЯАлександр Новак
 
 
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