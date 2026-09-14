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Вертикально интегрированные нефтяные компании удерживают цены на топливо

Вертикально интегрированные нефтяные компании удерживают цены на топливо - 14.09.2026, ПРАЙМ

Вертикально интегрированные нефтяные компании удерживают цены на топливо

Вертикально интегрированные нефтяные компании в РФ удерживают розничные цены на топливо в рамках ранее согласованных параметров, близких к уровню инфляции,... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T17:50+0300

2026-09-14T17:50+0300

2026-09-14T19:44+0300

нефть

россия

александр новак

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Вертикально интегрированные нефтяные компании в РФ удерживают розничные цены на топливо в рамках ранее согласованных параметров, близких к уровню инфляции, сообщило правительство РФ.Отмечается, что вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке."ФАС ведет активную работу по пресечению нарушений антимонопольного законодательства. На сегодняшний день возбуждено 55 дел, выдано 83 предупреждения, из которых 51 исполнено. Отмечено, что вертикально интегрированные нефтяные компании удерживают розничные цены на топливо в рамках ранее согласованных параметров, близких к уровню инфляции", - говорится в сообщении по итогам совещания.В стране этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, александр новак