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Россия более чем вдвое увеличила поставки кофе в Киргизию

Россия более чем вдвое увеличила поставки кофе в Киргизию - 14.09.2026, ПРАЙМ

Россия более чем вдвое увеличила поставки кофе в Киргизию

Поставки кофе из России в Киргизию за первое полугодие выросли более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T18:30+0300

2026-09-14T18:30+0300

2026-09-14T18:31+0300

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Поставки кофе из России в Киргизию за первое полугодие выросли более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные киргизской статслужбы, которые изучило РИА Новости. Так, за январь-июнь этого года Киргизия импортировала из России кофе на 3,4 миллиона долларов, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, 52% всего кофейного импорта республики пришлось на РФ. Другими крупными поставщиками бодрящего напитка стали Казахстан (1,9 миллиона долларов), Бразилия (575 тысяч) и Колумбия (398 тысяч). В то же время Киргизия за год сократила импорт из России чая - в 2,7 раза, до 945 тысяч долларов с 2,6 миллиона долларов. Лидером по поставкам чая в республику остался Казахстан, несмотря на просадку в 1,6 раза, до 1,8 миллиона долларов.

киргизия

казахстан

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бизнес, россия, киргизия, казахстан, бразилия