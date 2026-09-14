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Россия более чем вдвое увеличила поставки кофе в Киргизию - 14.09.2026, ПРАЙМ
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Россия более чем вдвое увеличила поставки кофе в Киргизию
Россия более чем вдвое увеличила поставки кофе в Киргизию - 14.09.2026, ПРАЙМ
Россия более чем вдвое увеличила поставки кофе в Киргизию
Поставки кофе из России в Киргизию за первое полугодие выросли более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T18:30+0300
2026-09-14T18:31+0300
бизнес
россия
киргизия
казахстан
бразилия
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Поставки кофе из России в Киргизию за первое полугодие выросли более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные киргизской статслужбы, которые изучило РИА Новости. Так, за январь-июнь этого года Киргизия импортировала из России кофе на 3,4 миллиона долларов, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, 52% всего кофейного импорта республики пришлось на РФ. Другими крупными поставщиками бодрящего напитка стали Казахстан (1,9 миллиона долларов), Бразилия (575 тысяч) и Колумбия (398 тысяч). В то же время Киргизия за год сократила импорт из России чая - в 2,7 раза, до 945 тысяч долларов с 2,6 миллиона долларов. Лидером по поставкам чая в республику остался Казахстан, несмотря на просадку в 1,6 раза, до 1,8 миллиона долларов.
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40
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бизнес, россия, киргизия, казахстан, бразилия
Бизнес, РОССИЯ, КИРГИЗИЯ, КАЗАХСТАН, БРАЗИЛИЯ
18:30 14.09.2026 (обновлено: 18:31 14.09.2026)
 
Россия более чем вдвое увеличила поставки кофе в Киргизию

Поставки кофе из России в Киргизию за первое полугодие выросли более чем вдвое

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Поставки кофе из России в Киргизию за первое полугодие выросли более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные киргизской статслужбы, которые изучило РИА Новости.
Так, за январь-июнь этого года Киргизия импортировала из России кофе на 3,4 миллиона долларов, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, 52% всего кофейного импорта республики пришлось на РФ.
Другими крупными поставщиками бодрящего напитка стали Казахстан (1,9 миллиона долларов), Бразилия (575 тысяч) и Колумбия (398 тысяч).
В то же время Киргизия за год сократила импорт из России чая - в 2,7 раза, до 945 тысяч долларов с 2,6 миллиона долларов. Лидером по поставкам чая в республику остался Казахстан, несмотря на просадку в 1,6 раза, до 1,8 миллиона долларов.
 
БизнесРОССИЯКИРГИЗИЯКАЗАХСТАНБРАЗИЛИЯ
 
 
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