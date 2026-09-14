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Россияне стали чаще бронировать осенние туры в Узбекистан
Россияне стали чаще бронировать осенние туры в Узбекистан - 14.09.2026, ПРАЙМ
Россияне стали чаще бронировать осенние туры в Узбекистан
Российские туроператоры фиксируют рост спроса среди путешественников на осенние поездки в Узбекистан - бронируют преимущественно классические маршруты по... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T16:14+0300
2026-09-14T16:14+0300
2026-09-14T16:14+0300
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Российские туроператоры фиксируют рост спроса среди путешественников на осенние поездки в Узбекистан - бронируют преимущественно классические маршруты по городам и короткие сити-туры, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
"Осень считается лучшим временем для посещения Узбекистана, так как в это время спадает жара и устанавливается комфортная погода. Россияне бронируют преимущественно классические маршруты по городам и короткие сити-туры. Туроператоры фиксируют рост продаж до 65% по сравнению с тем же периодом прошлого года", - говорится в сообщении.
В РСТ отметили, что в Узбекистан летают как местные авиакомпании, так и российские. Так, стоимость экскурсионных туров в Узбекистан на пять дней без учета транспортных расходов обойдется от 76,8 тысячи рублей на двоих, на неделю – от 100,9 тысячи, на 10 дней – от 153,5 тысячи.
Основной спрос по-прежнему приходится на классические экскурсионные туры: программы на семь-восемь дней, включающие достопримечательности Ташкента, Самарканда, Бухары, Хивы, а также знакомство с гастрономией региона и ремеслами, приводит РСТ комментарий директора компании "Алеан" Оксаны Булах.
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туризм, бизнес, россия, узбекистан, ташкент, самарканд, российский союз туриндустрии, рст
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, Ташкент, Самарканд, Российский союз туриндустрии, РСТ
Россияне стали чаще бронировать осенние туры в Узбекистан
РСТ: туроператоры фиксируют рост спроса на осенние поездки в Узбекистан
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Российские туроператоры фиксируют рост спроса среди путешественников на осенние поездки в Узбекистан - бронируют преимущественно классические маршруты по городам и короткие сити-туры, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
"Осень считается лучшим временем для посещения Узбекистана, так как в это время спадает жара и устанавливается комфортная погода. Россияне бронируют преимущественно классические маршруты по городам и короткие сити-туры. Туроператоры фиксируют рост продаж до 65% по сравнению с тем же периодом прошлого года", - говорится в сообщении.
В РСТ отметили, что в Узбекистан летают как местные авиакомпании, так и российские. Так, стоимость экскурсионных туров в Узбекистан на пять дней без учета транспортных расходов обойдется от 76,8 тысячи рублей на двоих, на неделю – от 100,9 тысячи, на 10 дней – от 153,5 тысячи.
Основной спрос по-прежнему приходится на классические экскурсионные туры: программы на семь-восемь дней, включающие достопримечательности Ташкента, Самарканда, Бухары, Хивы, а также знакомство с гастрономией региона и ремеслами, приводит РСТ комментарий директора компании "Алеан" Оксаны Булах.