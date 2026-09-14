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В США готовятся отменить стандарты выбросов в атмосферу для электростанций - 14.09.2026, ПРАЙМ
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В США готовятся отменить стандарты выбросов в атмосферу для электростанций
В США готовятся отменить стандарты выбросов в атмосферу для электростанций - 14.09.2026, ПРАЙМ
В США готовятся отменить стандарты выбросов в атмосферу для электростанций
Агентство по охране окружающей среды США (EPA) готовится отменить стандарты выбросов в атмосферу для угольных и газовых электростанций, сообщает информационное... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T10:31+0300
2026-09-14T10:31+0300
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) готовится отменить стандарты выбросов в атмосферу для угольных и газовых электростанций, сообщает информационное агентство Блумберг со ссылкой источники, знакомые с ситуацией. "Ожидается, что Агентство по охране окружающей среды США официально отменит стандарты выбросов углекислого газа для электростанций, работающих на ископаемом топливе, уже в понедельник", - передает агентство. По словам источников, этот шаг администрации президента США Дональда Трампа на пути отказа от "климатических" ограничений будет объявлен во время встречи министров энергетики стран "Большой двадцатки" в американском Хьюстоне, запланированной на 14-16 сентября. Ранее в этом году EPA отменило аналогичные стандарты для транспортных средств и заключение 2009 года об угрозе для здоровья человека парниковых газов, уточняет издание. Администрация Трампа впервые предложила пересмотреть "климатические правила" для электростанций еще летом прошлого года, сообщает Блумберг. Теперь ЕРА завершает работу над частью первоначального предложения: отменой введенных при экс-президенте США Джо Байдене требований, обязывающих действующие и проектируемые электростанции на ископаемом топливе внедрять технологии для сокращения выбросов парниковых газов, заявляют собеседники агентства. Представители ведомства также планируют предложить отдельное правило, отменяющее вывод о том, что парниковые газы, выделяемые электростанциями, представляют особую угрозу, сообщает Блумберг. А уже первой половине прошлого года американские компании отменили, сократили или закрыли инвестиции в проекты "чистой" энергетики на сумму более 22 миллиардов долларов.
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сша, дональд трамп, джо байден, единая россия
США, Дональд Трамп, Джо Байден, Единая Россия
10:31 14.09.2026
 
В США готовятся отменить стандарты выбросов в атмосферу для электростанций

Блумберг: США готовятся отменить стандарты выбросов для угольных и газовых электростанций

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) готовится отменить стандарты выбросов в атмосферу для угольных и газовых электростанций, сообщает информационное агентство Блумберг со ссылкой источники, знакомые с ситуацией.
"Ожидается, что Агентство по охране окружающей среды США официально отменит стандарты выбросов углекислого газа для электростанций, работающих на ископаемом топливе, уже в понедельник", - передает агентство.
По словам источников, этот шаг администрации президента США Дональда Трампа на пути отказа от "климатических" ограничений будет объявлен во время встречи министров энергетики стран "Большой двадцатки" в американском Хьюстоне, запланированной на 14-16 сентября.
Ранее в этом году EPA отменило аналогичные стандарты для транспортных средств и заключение 2009 года об угрозе для здоровья человека парниковых газов, уточняет издание.
Администрация Трампа впервые предложила пересмотреть "климатические правила" для электростанций еще летом прошлого года, сообщает Блумберг.
Теперь ЕРА завершает работу над частью первоначального предложения: отменой введенных при экс-президенте США Джо Байдене требований, обязывающих действующие и проектируемые электростанции на ископаемом топливе внедрять технологии для сокращения выбросов парниковых газов, заявляют собеседники агентства.
Представители ведомства также планируют предложить отдельное правило, отменяющее вывод о том, что парниковые газы, выделяемые электростанциями, представляют особую угрозу, сообщает Блумберг. А уже первой половине прошлого года американские компании отменили, сократили или закрыли инвестиции в проекты "чистой" энергетики на сумму более 22 миллиардов долларов.
 
СШАДональд ТрампДжо БайденЕдиная Россия
 
 
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