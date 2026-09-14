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В США предрекли скорый рост поставок энергоресурсов из Персидского залива
В США предрекли скорый рост поставок энергоресурсов из Персидского залива - 14.09.2026, ПРАЙМ
В США предрекли скорый рост поставок энергоресурсов из Персидского залива
Объемы поставок энергоресурсов из стран Персидского залива в ближайшие два месяца существенно вырастут, заявил министр энергетики США Крис Райт. | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T17:54+0300
2026-09-14T17:54+0300
2026-09-14T18:08+0300
нефть
сша
персидский залив
израиль
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Объемы поставок энергоресурсов из стран Персидского залива в ближайшие два месяца существенно вырастут, заявил министр энергетики США Крис Райт. "Если посмотреть на последние восемь недель, то у нас был в некотором роде скачущий, но стабильный прирост пропускной способности. Я подозреваю, а также исходя из того, что я слышу, что в ближайшие два месяца будет еще более стремительный рост пропускной способности", - сказал Райт в эфире телеканала Блумберг. По его словам, об этом говорят сами экспортеры энергоресурсов в странах региона. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
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нефть, сша, персидский залив, израиль
Нефть, США, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, ИЗРАИЛЬ
В США предрекли скорый рост поставок энергоресурсов из Персидского залива
Глава Минэнерго США Райт предрек скорый рост поставок энергоресурсов из Персидского залива
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Объемы поставок энергоресурсов из стран Персидского залива в ближайшие два месяца существенно вырастут, заявил министр энергетики США Крис Райт.
"Если посмотреть на последние восемь недель, то у нас был в некотором роде скачущий, но стабильный прирост пропускной способности. Я подозреваю, а также исходя из того, что я слышу, что в ближайшие два месяца будет еще более стремительный рост пропускной способности", - сказал Райт в эфире телеканала Блумберг.
По его словам, об этом говорят сами экспортеры энергоресурсов в странах региона.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.