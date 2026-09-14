https://1prime.ru/20260914/tachennikov-873224922.html

Аналитик раскрыл, когда дорогая нефть сможет укрепить рубль

Аналитик раскрыл, когда дорогая нефть сможет укрепить рубль - 14.09.2026, ПРАЙМ

Аналитик раскрыл, когда дорогая нефть сможет укрепить рубль

Приведет ли подорожание нефти к заметному укреплению рубля и что еще для этого нужно, агентству "Прайм" рассказал директор аналитического департамента... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T03:03+0300

2026-09-14T03:03+0300

2026-09-14T03:03+0300

эксклюзив

ближний восток

нефть

рубль

ормузский пролив

https://cdnn.1prime.ru/img/83572/00/835720047_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_bc61d9b891591155face8a49fca3c10f.jpg

МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Приведет ли подорожание нефти к заметному укреплению рубля и что еще для этого нужно, агентству "Прайм" рассказал директор аналитического департамента инвестбанка "Синара" Кирилл Таченников.Продолжительная эскалация на Ближнем Востоке с падением объема перевозок нефти и газа через Ормузский пролив вновь подняла цены на нефть смеси Brent до 100 долларов за баррель.По оценке эксперта, даже с поправкой на дисконт смеси Urals выручка российских экспортеров от продажи нефти за сентябрь может оказаться близкой к максимальным в этом году значениям.“Однако на курс валюты в данный момент влияют и другие факторы, такие как запрет на экспорт дизеля, импорт бензина и оборудования для нефтеперерабатывающих заводов, а также временное снижение объемов экспорта зерновых. Вероятно, свою роль в августе сыграл и сезон отпусков”, - рассуждает он.В результате объемы продаж валютной выручки экспортерами на внутреннем рынке снизились в июле-августе до 2,2 миллиарда долларов с июньских 7,6 миллиарда. Таким образом, эти факторы полностью заместили эффект от роста стоимости нефти, который происходил в течение августа.“Нельзя исключать, что цены на нефть могут продолжить расти на фоне постоянного снижения запасов в США, ЕС и Китае. Поэтому если не произойдет выпадения объемов, можно предположить, что у рубля есть шансы укрепиться с текущих уровней”, - говорит Таченников.Его базовый прогноз - 83–87 рублей при сохранении текущей рыночной конъюнктуры. Дополнительную поддержку может оказать возобновление экспорта дизеля, мировые цены на который сейчас на многолетних максимумах.

https://1prime.ru/20260911/sberinvestitsii-873224441.html

ближний восток

ормузский пролив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, ближний восток, нефть, рубль, ормузский пролив