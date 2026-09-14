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Аналитик раскрыл, когда дорогая нефть сможет укрепить рубль - 14.09.2026, ПРАЙМ
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Аналитик раскрыл, когда дорогая нефть сможет укрепить рубль
Аналитик раскрыл, когда дорогая нефть сможет укрепить рубль - 14.09.2026, ПРАЙМ
Аналитик раскрыл, когда дорогая нефть сможет укрепить рубль
Приведет ли подорожание нефти к заметному укреплению рубля и что еще для этого нужно, агентству "Прайм" рассказал директор аналитического департамента... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T03:03+0300
2026-09-14T03:03+0300
эксклюзив
ближний восток
нефть
рубль
ормузский пролив
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МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Приведет ли подорожание нефти к заметному укреплению рубля и что еще для этого нужно, агентству "Прайм" рассказал директор аналитического департамента инвестбанка "Синара" Кирилл Таченников.Продолжительная эскалация на Ближнем Востоке с падением объема перевозок нефти и газа через Ормузский пролив вновь подняла цены на нефть смеси Brent до 100 долларов за баррель.По оценке эксперта, даже с поправкой на дисконт смеси Urals выручка российских экспортеров от продажи нефти за сентябрь может оказаться близкой к максимальным в этом году значениям.“Однако на курс валюты в данный момент влияют и другие факторы, такие как запрет на экспорт дизеля, импорт бензина и оборудования для нефтеперерабатывающих заводов, а также временное снижение объемов экспорта зерновых. Вероятно, свою роль в августе сыграл и сезон отпусков”, - рассуждает он.В результате объемы продаж валютной выручки экспортерами на внутреннем рынке снизились в июле-августе до 2,2 миллиарда долларов с июньских 7,6 миллиарда. Таким образом, эти факторы полностью заместили эффект от роста стоимости нефти, который происходил в течение августа.“Нельзя исключать, что цены на нефть могут продолжить расти на фоне постоянного снижения запасов в США, ЕС и Китае. Поэтому если не произойдет выпадения объемов, можно предположить, что у рубля есть шансы укрепиться с текущих уровней”, - говорит Таченников.Его базовый прогноз - 83–87 рублей при сохранении текущей рыночной конъюнктуры. Дополнительную поддержку может оказать возобновление экспорта дизеля, мировые цены на который сейчас на многолетних максимумах.
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ближний восток
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эксклюзив, ближний восток, нефть, рубль, ормузский пролив
Эксклюзив, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Нефть, рубль, Ормузский пролив
03:03 14.09.2026
 
Аналитик раскрыл, когда дорогая нефть сможет укрепить рубль

Аналитик Таченников: у рубля есть шансы укрепиться с текущих уровней

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Приведет ли подорожание нефти к заметному укреплению рубля и что еще для этого нужно, агентству "Прайм" рассказал директор аналитического департамента инвестбанка "Синара" Кирилл Таченников.
Продолжительная эскалация на Ближнем Востоке с падением объема перевозок нефти и газа через Ормузский пролив вновь подняла цены на нефть смеси Brent до 100 долларов за баррель.
По оценке эксперта, даже с поправкой на дисконт смеси Urals выручка российских экспортеров от продажи нефти за сентябрь может оказаться близкой к максимальным в этом году значениям.

Однако на курс валюты в данный момент влияют и другие факторы, такие как запрет на экспорт дизеля, импорт бензина и оборудования для нефтеперерабатывающих заводов, а также временное снижение объемов экспорта зерновых. Вероятно, свою роль в августе сыграл и сезон отпусков”, - рассуждает он.

В результате объемы продаж валютной выручки экспортерами на внутреннем рынке снизились в июле-августе до 2,2 миллиарда долларов с июньских 7,6 миллиарда. Таким образом, эти факторы полностью заместили эффект от роста стоимости нефти, который происходил в течение августа.
доллары США - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2026
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Нельзя исключать, что цены на нефть могут продолжить расти на фоне постоянного снижения запасов в США, ЕС и Китае. Поэтому если не произойдет выпадения объемов, можно предположить, что у рубля есть шансы укрепиться с текущих уровней”, - говорит Таченников.
Его базовый прогноз - 83–87 рублей при сохранении текущей рыночной конъюнктуры. Дополнительную поддержку может оказать возобновление экспорта дизеля, мировые цены на который сейчас на многолетних максимумах.
 
ЭксклюзивБЛИЖНИЙ ВОСТОКНефтьрубльОрмузский пролив
 
 
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