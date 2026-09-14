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Танкер подорвался на минах при попытке пройти по Ормузскому проливу

Танкер подорвался на минах при попытке пройти по Ормузскому проливу - 14.09.2026, ПРАЙМ

Танкер подорвался на минах при попытке пройти по Ормузскому проливу

Нефтяной танкер подорвался на минах при попытке пройти по Ормузскому проливу, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР). | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T22:25+0300

2026-09-14T22:25+0300

2026-09-14T22:25+0300

мировая экономика

ормузский пролив

ксир

нефть

танкер

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ТЕГЕРАН, 14 сен - ПРАЙМ. Нефтяной танкер подорвался на минах при попытке пройти по Ормузскому проливу, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР). "Супертанкер El Gaia, планировавший пройти через запретную зону на юге Ормузского пролива, после столкновения с морскими минами подорвался. Попытки потушить его не принесли результатов", - говорится в заявлении КСИР. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.

ормузский пролив

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, ормузский пролив, ксир, нефть, танкер