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Танкер подорвался на минах при попытке пройти по Ормузскому проливу - 14.09.2026, ПРАЙМ
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Танкер подорвался на минах при попытке пройти по Ормузскому проливу
Танкер подорвался на минах при попытке пройти по Ормузскому проливу - 14.09.2026, ПРАЙМ
Танкер подорвался на минах при попытке пройти по Ормузскому проливу
Нефтяной танкер подорвался на минах при попытке пройти по Ормузскому проливу, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР). | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T22:25+0300
2026-09-14T22:25+0300
мировая экономика
ормузский пролив
ксир
нефть
танкер
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873293090.jpg?1789413904
ТЕГЕРАН, 14 сен - ПРАЙМ. Нефтяной танкер подорвался на минах при попытке пройти по Ормузскому проливу, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР). "Супертанкер El Gaia, планировавший пройти через запретную зону на юге Ормузского пролива, после столкновения с морскими минами подорвался. Попытки потушить его не принесли результатов", - говорится в заявлении КСИР. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
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мировая экономика, ормузский пролив, ксир, нефть, танкер
Мировая экономика, Ормузский пролив, КСИР, Нефть, танкер
22:25 14.09.2026
 
Танкер подорвался на минах при попытке пройти по Ормузскому проливу

КСИР: нефтяной танкер El Gaia подорвался на минах при попытке пройти по Ормузскому проливу

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ТЕГЕРАН, 14 сен - ПРАЙМ. Нефтяной танкер подорвался на минах при попытке пройти по Ормузскому проливу, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).
"Супертанкер El Gaia, планировавший пройти через запретную зону на юге Ормузского пролива, после столкновения с морскими минами подорвался. Попытки потушить его не принесли результатов", - говорится в заявлении КСИР.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
 
Мировая экономикаОрмузский проливКСИРНефтьтанкер
 
 
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