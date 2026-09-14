https://1prime.ru/20260914/toplivo-873290294.html

"Совокупность факторов": в ООН назвали причины роста цен на топливо

"Совокупность факторов": в ООН назвали причины роста цен на топливо - 14.09.2026, ПРАЙМ

"Совокупность факторов": в ООН назвали причины роста цен на топливо

Цены на топливо выросли из-за совокупности конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, заявил зампредставителя генсека Всемирной Организации Фархан Хак. | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T20:44+0300

2026-09-14T20:44+0300

2026-09-14T20:44+0300

мировая экономика

украина

ближний восток

сша

дональд трамп

энергетика

топливо

нефть

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863566282_0:177:3015:1873_1920x0_80_0_0_43f7ed2ae09cb0eb5dff5287ab3b3e0e.jpg

ООН, 14 сен – ПРАЙМ. Цены на топливо выросли из-за совокупности конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, заявил зампредставителя генсека Всемирной Организации Фархан Хак. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что рост мировых цен на топливо в основном вызван конфликтом на Украине, а не ситуацией вокруг Ирана, "Очевидно, что существует множество различных причин роста цен на нефть, включая, как вы знаете, не только происходящее на Украине и в России, но и ситуацию на Ближнем Востоке в целом. Поэтому цены на нефть и дизельное топливо растут в результате совокупности всех этих факторов", – сказал Хак в ходе брифинга для журналистов, комментируя заявления Трампа.

украина

ближний восток

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, ближний восток, сша, дональд трамп, топливо, нефть