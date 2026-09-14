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"Совокупность факторов": в ООН назвали причины роста цен на топливо - 14.09.2026, ПРАЙМ
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"Совокупность факторов": в ООН назвали причины роста цен на топливо
"Совокупность факторов": в ООН назвали причины роста цен на топливо - 14.09.2026, ПРАЙМ
"Совокупность факторов": в ООН назвали причины роста цен на топливо
Цены на топливо выросли из-за совокупности конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, заявил зампредставителя генсека Всемирной Организации Фархан Хак. | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T20:44+0300
2026-09-14T20:44+0300
мировая экономика
украина
ближний восток
сша
дональд трамп
энергетика
топливо
нефть
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ООН, 14 сен – ПРАЙМ. Цены на топливо выросли из-за совокупности конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, заявил зампредставителя генсека Всемирной Организации Фархан Хак. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что рост мировых цен на топливо в основном вызван конфликтом на Украине, а не ситуацией вокруг Ирана, "Очевидно, что существует множество различных причин роста цен на нефть, включая, как вы знаете, не только происходящее на Украине и в России, но и ситуацию на Ближнем Востоке в целом. Поэтому цены на нефть и дизельное топливо растут в результате совокупности всех этих факторов", – сказал Хак в ходе брифинга для журналистов, комментируя заявления Трампа.
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мировая экономика, украина, ближний восток, сша, дональд трамп, топливо, нефть
Мировая экономика, УКРАИНА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, Дональд Трамп, Энергетика, топливо, Нефть
20:44 14.09.2026
 
"Совокупность факторов": в ООН назвали причины роста цен на топливо

Хак: цены на топливо растут из-за конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке

© РИА Новости . Виктор Филатов | Перейти в медиабанкНефтяные насосы в поселке Ахтырский Краснодарского края
Нефтяные насосы в поселке Ахтырский Краснодарского края - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2026
© РИА Новости . Виктор Филатов
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ООН, 14 сен – ПРАЙМ. Цены на топливо выросли из-за совокупности конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, заявил зампредставителя генсека Всемирной Организации Фархан Хак.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что рост мировых цен на топливо в основном вызван конфликтом на Украине, а не ситуацией вокруг Ирана,
"Очевидно, что существует множество различных причин роста цен на нефть, включая, как вы знаете, не только происходящее на Украине и в России, но и ситуацию на Ближнем Востоке в целом. Поэтому цены на нефть и дизельное топливо растут в результате совокупности всех этих факторов", – сказал Хак в ходе брифинга для журналистов, комментируя заявления Трампа.
 
ЭнергетикаМировая экономикаУКРАИНАБЛИЖНИЙ ВОСТОКСШАДональд ТрамптопливоНефть
 
 
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